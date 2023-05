Stare de alertă! Tentativă de asasinat asupra procurorului general al Bulgariei

„Astăzi în jurul orei 11:30 a izbucnit o explozie extrem de puternică. Explozia a avut o înălțime de 4-5 metri și a avut o direcție clară - spre șosea și mașini care treceau. Era destinată uciderii," a declarat șeful anchetei, Borislav Sarafov, care se află la 100 de metri de locul unde s-a produs accidentul cu autocarul procurorului șef Ivan Gheșev pe drumul dintre Samokov și satul Kovacevtsi.

O bombă cu fragmentare a fost detonată de la distanță sub mașina în care se deplasa Ivan Geshev, au declarat pentru „24 Chasa” surse din serviciile speciale. Este o tentativă de asasinat, nu un accident, a spus o sursă.

Gheshev însuși se afla în mașina principală, dar nu a fost rănit, a reieșit clar din cuvintele secretarului șef al Ministerului Afacerilor Interne, Petar Todorov, potrivit Novinite.

La 2 mai, premierul interimar al Bulgariei, Galab Donev, va avea o întâlnire cu ministrul de interne Ivan Demerdjiev, cu oficiali din serviciile secrete și din cadrul Parchetului. După ce se va face un rezumat al informațiilor, se va decide ce măsuri vor fi luate, a declarat Todorov.

Today, around 11:45 local time, there was a bomb attack on the car convoy of the General Prosecutor of Bulgaria, Ivan Gesev, announced the Chief Secretary of the Ministry of Internal Affairs, Petar Todorov, during a briefing.



Ivan Gesev, General Prosecutor of Bulgaria. pic.twitter.com/E7UcTGb7Us