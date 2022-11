SUA se confruntă cu o triplă epidemie: Gripă, COVID-19 și virus respirator

''Credem că numeroşi copii sunt în prezent expuşi pentru prima dată la anumite virusuri respiratorii pe care le-au evitat în timpul pandemiei'' graţie măsurilor instituite la acea vreme (măşti, lockdownuri etc), a explicat vineri José Romero, din cadrul Centrului naţional pentru imunizare şi boli respiratorii.



Este un fenomen observat de asemenea şi în alte regiuni din lume, printre care Franţa, care se confruntă cu o importantă epidemie de bronşiolită. Principala cauză a bronşiolitei este infecţia cu virusul respirator sinciţial (VRS).



Simptomele pot fi similare de la o boală la alta şi, chiar dacă cei mai mulţi pacienţi se însănătoşesc în una sau două săptămâni, anumite grupuri, precum bebeluşii sau vârstnicii, riscă să dezvolte cazuri grave.



Sistemul de monitorizare a vizitelor la urgenţe sau pentru îngrijiri ambulatorii din cauza unor simptome similare cu cele gripale (febră, dureri în gât etc) înregistrează ''o activitate intensă în Statele Unite în această perioadă a anului'', a declarat José Romero cu prilejul unei conferinţe de presă.



''Constatăm cea mai ridicată rată de spitalizare asociată gripei din ultimul deceniu'', a adăugat el. Doi copii au murit.



Dacă un copil prezintă dificultăţi de respiraţie, dureri musculare sau deshidratare (buze uscate), este important să fie adus la medic, a mai spus el.



Este încă dificil de spus dacă virusul gripei care circulă anul acesta provoacă cazuri mai grave ale bolii, potrivit experţilor, însă sezonul epidemic a debutat destul de timpuriu.



În Statele Unite sunt raportate în această perioadă peste 270.000 de cazuri de COVID-19 săptămânal.



Presiunea asupra spitalelor este cea mai mare în statele din nord-estul coastei americane, precum şi în statul Washington (nord-vest), a declarat Dawn O'Connell, din cadrul Departamentului pentru Sănătate al SUA.



Există vaccinuri pentru două dintre cele trei virusului vizate, amintesc responsabilii sanitari. ''Vaccinarea este cea mai bună apărare pentru prevenirea gripei şi a COVID-19'', a subliniat José Romero.



Însă ratele de vaccinare împotriva gripei în rândul copiilor se menţin sub nivelurile din timpul pandemiei.



Un vaccin împotriva VRS nu este încă disponibil, însă grupul american Pfizer a anunţat săptămâna aceasta rezultate pozitive în urma unui studiu clinic, ceea ce reprezintă o sursă de speranţă pentru viitor.