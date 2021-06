SUMMIT UE | Ursula von der Leyen a prezentat situaţia actuală şi cere accelerarea vaccinării

Hepta Ursula von der Leyen EU Ursula von der Leyen EU

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat, joi după-amiază, la reuniunea Consiliului European, situaţia vaccinării la nivelul Uniunii Europene, notând că s-au înregistrat progrese, dar pledând pentru accelerarea campaniei de vaccinare.

"Le-am prezentat liderilor politici situaţia furnizării vaccinurilor şi a vaccinării, precum şi estimările până la sfârşitul acestui an. Am înregistrat progrese constante. Am depăşit ţintele de furnizare a dozelor în al doilea trimestru. Dar trebuie să accelerăm în continuare vaccinarea", a declarat Ursula von der Leyen, prin Twitter.

Conform datelor prezentate, până pe data de 27 iunie, în statele Uniunii Europene vor fi furnizate în total 424 de milioane de doze de vaccinuri anticoronavirus şi vor fi administrate 346 de milioane de doze.

Până la data de 27 iunie, vor primi cel puţin prima doză de vaccin 220 de milioane de persoane, reprezentând 60% din populaţia adultă a Uniunii Europene.

Conform estimărilor, Uniunea Europeană ar urma să mai primească 497 de milioane de doze de vaccin anticoronavirus în trimestrul al treilea şi 399 de milioane de doze în ultimul trimestru al anului.

Gestionarea crizei pandemiei reprezintă unul dintre subiectele principale ale reuniunii Consiliului European aflată în curs la Bruxelles.

Mediafax