Tornadele fac ravagii în SUA: cel puțin șase oameni au murit

Trei dintre decese au fost raportate într-o suburbie din nordul orașului Nashville, capitala statului, scrie BBC.

Doi adulți și un copil au fost uciși în orașul Clarksville, situat la aproximativ 80,4 km nord-vest. Joe Pitts, primarul orașului, a declarat stare de urgență.

Alte 23 de persoane din zonă au fost spitalizate, a precizat guvernul comitatului Montgomery.

Zeci de persoane au rămas fără curent electric, iar imaginile postate pe rețelele de socializare au arătat mașini răsturnate și copaci doborâți.

Serviciul Național de Meteorologie a emis sâmbătă mai multe avertizări de tornadă în Tennessee.

