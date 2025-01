Tragedie aviatică: Un avion de pasageri American Airlines și un elicopter Black Hawk s-au ciocnit și s-au prăbușit înt-un râu din Washington

Update:

Speranțele încep să se stingă pentru cei 64 de pasageri aflați la bordul zborului American Airlines, prăbușit în râul Potomac

Echipele de intervenție și scafandrii din întreaga țară s-au mobilizat urgent la Washington D.C., încercând cu disperare să găsească supraviețuitori în apele înghețate ale râului Potomac.

Autoritățile avertizează că temperatura scăzută a apei poate provoca hipotermie în mai puțin de 20 de minute. Avionul s-a prăbușit în apă acum mai bine de trei ore, iar șansele de a găsi supraviețuitori scad dramatic, scrie Daily Mail.

CEO-ul American Airlines rupe tăcerea

„Este o zi dificilă pentru toți cei de la American Airlines”, a declarat Robert Isom.

„Știu că sunt multe întrebări, iar în acest moment nu voi putea răspunde la toate.

Lucrăm activ cu autoritățile locale, de stat și federale... Cooperăm pe deplin. Vrem să aflăm tot ce putem despre evenimentele de astăzi.”

Știre inițială:

Washington Post, citând surse, a declarat că mai multe cadavre au fost scoase din apă. Niciun supraviețuitor nu a fost găsit până în prezent, a raportat ziarul. Senatorul Ted Cruz din Texas a declarat pe rețelele de socializare că „știm că există decese”, deși nu a spus câte.

American Airlines a confirmat că 64 de persoane se aflau la bordul avionului - dintre care 60 de pasageri și patru membri ai echipajului. Trei soldați erau la bordul elicopterului, a declarat un oficial american.

Armata SUA a transmis într-o declarație că poate „confirma că aeronava implicată în incidentul din această seară a fost un elicopter UH-60 al armatei din Fort Belvoir, Virginia. Colaborăm cu oficialitățile locale și vom furniza informații suplimentare de îndată ce acestea vor fi disponibile”.

Imaginile surprinse de o cameră web de la Centrul Kennedy din Washington au arătat o explozie în aer pe Potomac, cu un avion în flăcări care cădea rapid.

Breaking News: Rescue Crews have found four survivors from the Black Hawk helicopter and American Airlines plane that collided near Reagan National airport. Searchers are also looking for survivors in the Potomac river. Source: NBC 4 DC

-#BreakingNews #PlaneCrash pic.twitter.com/srwbyrMl5T