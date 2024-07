Trump, discurs fulminant la acceptarea candidaturii: Vom învingea China, și ei știu asta. Vom opri războiul din Ucraina

Donald Trump a urcat pe scenă în aplauzele miilor de oameni aflați pe stadion și a ridicat pumnii în aer.

„În seara aceasta, cu credință și devotament, vă accept cu mândrie nominalizarea pentru funcția de președinte al Statelor Unite”, a spus el, conform Sky News.

Trump și-a exprimat „recunoștința” față de „valul de dragoste” și sprijin în urma tentativei de asasinat de la mitingul său de sâmbătă.

„În spatele meu și în dreapta era un ecran mare pe care era afișat un grafic al trecerilor frontierelor sub conducerea mea. Cifrele erau uimitoare. Pentru a vedea graficul, am început să mă întorc spre dreapta și eram gata să îmi întorc capul din nou, sunt norocos că nu am făcut-o, când am auzit un șuierat puternic și am simțit că ceva m-a lovit, foarte tare, la urechea dreaptă”.

El spune că a văzut „sânge peste tot” și a știut că era grav.

„Era sânge peste tot și totuși, într-un anumit fel, m-am simțit foarte în siguranță, pentru că îl aveam pe Dumnezeu de partea mea”, spune el.

„Lucrul uimitor este că, înainte de împușcătură, dacă nu mi-aș fi mișcat capul în ultima clipă, glonțul asasinului și-ar fi atins perfect ținta, iar eu nu aș fi fost cu voi în seara aceasta”.

În timp ce camera se deplasează în jurul arenei, sunt oameni cu lacrimi în ochi în timp ce îl ascultă pe Trump.

În altă ordine de idei, Trump a promis să „pună capăt războiului din Ucraina”.

Donald Trump a spus că „avem, de asemenea, o criză a imigrației ilegale”: „Există o invazie masivă la granița noastră sudică, care a răspândit mizerie, criminalitate, sărăcie, boli și distrugere în comunitățile din întreaga noastră țară”.

El spune că există, de asemenea, o „criză internațională”.

„Este timpul pentru o schimbare”, adaugă el: „Această administrație nu se poate apropia de rezolvarea problemelor - avem de-a face cu oameni foarte duri și feroce”.

Trump: „Voi aduce înapoi visul american”

Donald Trump promite să readucă visul american: „indiferent dacă m-ați susținut în trecut sau nu, sper că mă veți susține în viitor, pentru că voi readuce visul american”.

Donald Trump spune că „în urmă cu doar câțiva ani, sub președinția mea, aveam cea mai sigură frontieră și cea mai bună economie din istoria țării noastre”.

Dar, în mai puțin de patru ani, „adversarii noștri au transformat succesul incredibil în tragedie și eșec fără precedent”.

El spune: „Așa că în această seară, indiferent dacă m-ați susținut în trecut sau nu, sper că mă veți susține în viitor, pentru că voi readuce visul american.

„Cu mare umilință, vă cer să fiți entuziasmați de viitorul țării noastre”.

Fostul președinte a adăugat că republicanii au un plan pentru a reduce prețurile.

El va pune capăt mandatului privind vehiculele electrice în prima zi, va readuce producția de automobile și „nu va lăsa țările să vină și să ne ia locurile de muncă”.

Trump spune că produsele vor fi construite în America și acest lucru va „crea locuri de muncă masive”.

„Conform planului meu, veniturile vor crește vertiginos, inflația va dispărea, locurile de muncă vor reveni în forță, iar clasa de mijloc va prospera ca niciodată”, adaugă el.

„Dar nicio speranță sau vis pe care îl avem pentru America nu poate avea succes dacă nu oprim invazia imigranților ilegali la granița noastră sudică”.

El spune că „oamenii trebuie să vină legal în țară”.

Trump a arătat mulțimii un grafic care pare să arate că imigrația ilegală a crescut după ce el a părăsit funcția: „Am devenit o groapă de gunoi pentru restul lumii”.

Trump: Rusia nu a luat nimic sub președinția mea

Donald Trump spune că Rusia nu a luat nimic sub președinția sa.

Fostul președinte spune că sub guvernarea sa „Rusia nu a luat nimic”.

„Am învins 100% din ISIS în Siria și Irak, ceva ce urma să dureze cinci ani, iar eu am făcut-o în două luni”, spune el.

El mai spune că a oprit „lansările de rachete din Coreea de Nord” și că „s-a înțeles” cu Kim Jong Un.

Miile de oameni din arenă îl aclamă pe Donald Trump în timp ce discursul său se încheie. Un discurs care trebuia să dureze 60 de minute a ajuns să dureze mai bine de o oră și jumătate.

Unele dintre cele 100.000 de baloane pregătite pentru conferință cad pe scenă, în timp ce Donald Trump este însoțit de familia sa - inclusiv copiii, nepoții și soția Melania.

„Atacatorul din Pennsylvania a vrut să ne oprească mișcarea, dar adevărul este că mișcarea nu a fost niciodată despre mine”, spune fostul președinte.

„A fost întotdeauna despre voi”, adaugă Donald Trump.

El spune: „Este mișcarea voastră - este de departe cea mai mare mișcare din istoria țării noastre”.

El le solicită oamenilor să ceară „cea mai bună conducere din lume - o conducere îndrăzneață, dinamică, necruțătoare și neînfricată”.

Trump spune că generațiile anterioare de americani au avut succes pentru că „Au avut încredere unii în alții, în țara lor și, mai presus de toate, în Dumnezeul lor”.

„Vom merge înainte și, împreună, vom câștiga, vom câștiga, vom câștiga”.

Încheindu-și discursul în aplauze furtunoase, el încheie cu: „Pur și simplu, vom face America măreață din nou”.

(sursa: Mediafax)