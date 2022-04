Trump nu revine pe Twitter chiar dacă Musk, noul proprietar al platformei, îi anulează interdicția

Donald Trump a declarat pentru CNBC că nu se va întoarce pe Twitter chiar dacă Elon Musk, viitorul proprietar al companiei, va anula interdicţia fostului preşedinte american.

„Nu, nu mă voi întoarce pe Twitter”, a spus Trump.

Fostul președinte al SUA a explicat de ce nu vrea să revină pe Twitter.

„Voi fi pe Truth Social în cursul săptămânii. E în program. Avem o mulţime de oameni înscrişi. Îmi place de Elon Musk. Îmi place foarte mult. Este un individ excelent. Am făcut multe pentru Twitter când eram la Casa Albă. Am fost dezamăgit de felul în care am fost tratat de Twitter. Nu mă voi întoarce pe Twitter”, a spus el.

Oficialii Casei Albe şi strategii democraţi îşi fac griji cu privire la modul în care preluarea Twitter de către Elon Musk, printr-o achiziţie în valoare de 44 de miliarde de dolari, va afecta alegerile prezidenţiale din 2024. Ei se tem că miliardarul îi va permite fostului preşedinte Donald Trump să revină pe platformă.

