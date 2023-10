Procesul civil al lui Donald Trump a început în New York

Fostul președinte Donald Trump a sosit la tribunal pentru a asista la deschiderea procesului său civil din New York. Trump a comis o fraudă prin faptul că și-a denaturat în mod repetat averea cu sute de milioane de dolari, a decis săptămâna trecută un judecător din New York. Procurorul general din New York cere o amendă de 250 de milioane de dolari și interzicerea de a face afaceri în statul său natal.

În scurte remarci la sosirea la tribunal, Donald Trump a declarat că declarațiile sale financiare sunt „fenomenale”, chiar dacă un judecător a stabilit săptămâna trecută că el și familia sa au comis fraude pe parcursul unui deceniu.

Trump a calificat procesul drept o „vânătoare de vrăjitoare” motivată politic. Organizația Trump ar putea fi obligată să renunțe la controlul proprietăților sale sau să vândă unele dintre reperele sale.

Vorbind cu reporterii cu puțin timp înainte de a intra în sala de judecată, Trump a criticat judecătorul și procurorul general din New York care a intentat acest caz, despre care a spus că este motivat politic.

De asemenea, el a spus ceva care ar putea fi o avanpremieră a apărării sale legale, menționând că declarațiile sale financiare includ o declarație de renunțare. „Când vă uitați la declarația financiară, nu credeți nimic din ceea ce citiți”, a spus el. „Aceasta este ceea ce se numește o dezmințire completă. Spune să ieșiți și să vă faceți propriile cercetări”.

Pare o strategie neobișnuită – să subminezi validitatea propriilor tale declarații – dar nu este prima dată când Trump a făcut această afirmație.

(sursa: Mediafax)