Numeroşi răniţi, în urma unei explozii produse într-un port din Turcia. „Am crezut că era cutremur”

Explozia s-a produs la un siloz de cereale din Portul Derince, în provincia turcă Kocaeli, la aproximativ 60 de kilometri sud-est de Istanbul, potrivit postului CNN Turk şi cotidianului Hurriyet.

Explozia s-a simţit foarte puternic, iar cel puţin zece persoane au fost rănite, unele fiind în stare gravă.

"A fost un zgomot foarte puternic, am crezut că era cutremur. Este un incident grav, dar este localizat", a declarat primarul oraşului Derince, Zeki Aygün.

La locul incidentului au intervenit zeci de echipaje de pompieri şi ambulanţe.

Autorităţile turce încearcă să afle cauzele producerii deflagraţiei.

(sursa: Mediafax)

⚡️Video of the explosion at a Port in Derince, Turkey. pic.twitter.com/NbMeOvJvz2 — War Monitor (@WarMonitors) August 7, 2023

Footage of the aftermath of the explosion in the #Turkish commercial port of Derince#Turkey pic.twitter.com/ziqzYU7qlP — __kaput__ (@__kaput__) August 7, 2023