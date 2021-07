Un avion privat cu șase persoane la bord s-a prăbuşit în Haiti

Captură video

Şase persoane şi-au pierdut viaţa într-un accident aviatic produs în Haiti, relatează The Guardian. Doar două dintre victime au fost identificate până în acest moment.

Avionul care se îndrepta spre oraşul de coastă Jacmel s-a prăbuşit la sud-vest de capitala Port-au-Prince, a informat Miami Herald, citând o declaraţie a Oficiului Naţional de Aviaţie Civilă (NCAO). Reuters nu a putut confirma în mod independent raportul.



Cauza accidentului nu este cunoscută încă, iar alte comentarii nu au fost făcute publice nici din partea guvernului din Haiti, nici din partea Ambasadei Statelor Unite, precizează The Guardian.



Organizaţia americană Gospel to Haiti a anunţat pe Facebook că doi dintre membrii săi, Trent Hostelter, de 35 de ani, şi John Miller, de 43 de ani, au murit în accident.



Soţia lui Hostelter se îmbarcase cu cei trei copii într-un avion de mici dimensiuni cu puţin timp înainte, iar din cauza lipsei de locuri, bărbatul a rămas în urmă, alături de Miller, pentru a prinde următorul zbor.



„Când al doilea avion nu a mai apărut, au fost foarte îngrijoraţi. Au auzit apoi că aeronava s-a prăbuşit undeva lângă Leogane. S-a format o echipă de căutare care a localizat avionul în această dimineaţă şi a confirmat că toate cele 6 persoane aflate la bord au murit”, scrie pe Facebook organizaţia Gospel to Haiti.



Victimele identificate, aflate într-o misiune umanitară, au recurs la zborul cu avioane private în contextul violenţelor recente din Port-au-Prince, unde mai multe grupuri rivale se luptă între ele sau cu poliţia pentru a deţine controlul asupra străzilor.

(sursa: Mediafax)