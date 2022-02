UPDATE Război în Ucraina. O rachetă a lovit un imobil de apartamente din Kiev. Două persoane au murit

Inițial s-a crezut că nimeni nu a fost ucis în explozie, dar Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina (SES) confirmă două victime. Alte șase persoane au fost grav rănite în urma atacului.

SES a declarat anterior că 80 de locatari au fost evacuați după ce racheta a afectat 5 etaje din imobil.

"Apartamentele dintre etajele 16 și 20 ale clădirii au fost avariate, iar șase apartamente au fost complet distruse", a declarat purtătoarea de cuvânt Svetlana Vodolaga.

ȘTIRE INIȚIALĂ În timpul atacurilor forțelor militare ruse asupra Kievului, a fost lovită o clădire rezidențială. Racheta a provocat o explozie în blocul de 24 de etaje.

Clădirea este situată pe Bulevardul Lobanovsky din zona Solomenka, lângă Piața Sevastopol din Kiev.

O femeie, martor la atac, spune că a ieșit din adăpostul de bombe unde se afla și a văzut o rachetă care venea din direcția Vyshgorod și Bucha, lovind clădirea înaltă la nivelul etajelor 16-20.

Pagubele sunt majore. O bucată mare din imobil a fost smulsă, mai multe apartamente fiind distruse. Totodată, fragmente de rachetă au lovit și clădirea din apropiere.

Au fost chemate serviciile de urgență iar locatarii au fost evacuați din clădire. Pompierii scot persoanele rănite. Deocamdată nu se cunoaște numărul victimelor.

„Kiev, orașul nostru splendid și pașnic, a supraviețuit încă o noapte sub atacurile forțelor rusești. O rachetă a lovit un imobil rezidențial din Kiev. Cer lumii izolarea completă a Rusiei, expulzarea ambasadorilor, embargoul petrolului, ruinarea economiei acesteia. Opriți criminalii de război ruși!”, a scris ministrul Afacerilor Extene al Ucrainei, Dmytro Kuleba, pe Twitter.

Shell hit a multi-storey residential building (17-18th floor) on 6 A Lobonovsky Avenue Kyiv. SESU: There are no victims found for now. Evacuation is underway. pic.twitter.com/xjg0IWWJu7