Ursula von der Leyen: Aș dori să transmit sincera mea compasiune Majestății Sale Regina

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, vineri, că este întristată de vestea decesului prințului Philip, care a murit vineri la vârsta de 99 de ani.

„Aş dori să transmit sincera mea compasiune Majestăţii Sale Regina, familiei regale şi poporului Regatului Unit în această zi foarte tristă.”, a scris Ursula von der Leyen pe contul său de Twitter.

I am saddened to hear of the passing of His Royal Highness Prince Philip.



I would like to extend my sincere sympathy to Her Majesty The Queen, the Royal Family and the people of the United Kingdom on this very sad day.