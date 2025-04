Virginia Giuffre, care îi acuza pe Prințul Andrew și Jeffrey Epstein de agresiuni sexuale, s-a sinucis

Giuffre, în vârstă de 41 de ani, a murit vineri în statul Australia de Vest, unde locuia de mai mulți ani, a precizat familia într-o declarație trimisă prin e-mail.

„Virginia a fost o luptătoare feroce în lupta împotriva abuzului sexual și a traficului sexual. Ea a fost lumina care a ridicat atât de mulți supraviețuitori", se arată în declarația familiei. „În ciuda tuturor adversităților cu care s-a confruntat în viață, ea a strălucit atât de mult. Ne va lipsi peste măsură".

Poliția statului Australia de Vest a declarat că a primit un raport vineri târziu, ora locală, conform căruia o femeie în vârstă de 41 de ani, pe care nu a numit-o, a murit la o reședință din Neergabby, o zonă rurală de la periferia orașului Perth. Poliția a declarat că s-a încercat acordarea primului ajutor, dar fără rezultat, și că nu s-a suspectat nicio crimă.

Giuffre a fost una dintre primele persoane care a solicitat urmărirea penală a lui Epstein, urmărire care a avut loc în cele din urmă. Epstein a fost acuzat de trafic sexual în iulie 2019. Autoritățile spun că acesta s-a sinucis câteva săptămâni mai târziu, în timp ce era încarcerat în Metropolitan Correctional Center din New York.

Moartea lui Epstein a aprins controverse timp de ani de zile, unii susținând că a fost ucis în închisoare pentru a acoperi expunerea clienților bogați și puternici care ar fi fost implicați în întâlniri cu aproximativ 250 de fete minore pe insula sa. În 2024, un grup de victime a intentat un proces, acuzând FBI-ul că a mușamalizat eșecul de a-l investiga pe Epstein.

Administrația președintelui american Donald Trump a promis să elibereze toate documentele legate de acuzațiile împotriva lui Epstein, inclusiv listele de persoane de profil înalt asociate cu acesta. În februarie, „prima fază” a documentelor a fost publicată, dar nu conținea nicio „bombă”.

Giuffre a soluționat în 2022 un proces în care îl acuza pe prințul Andrew al Marii Britanii că a abuzat-o sexual în adolescență la conacul lui Epstein din New York și pe insula privată din Caraibe a lui Epstein, Little St. James. Acuzațiile împotriva lui Epstein au generat mai multe procese și cauze judiciare, inclusiv condamnarea pentru trafic sexual în New York a mondenei britanice Ghislaine Maxwell, care a fost acuzată că l-a ajutat pe Epstein, fostul ei iubit, să abuzeze sexual de adolescente. Ea ispășește o pedeapsă de 20 de ani într-o închisoare din Florida.

