Volodimir Zelenski mizează pe susţinerea Marii Britanii. Liz Truss l-a asigurat de „sprijin total”

"Am avut o discuţie prin telefon cu premierul Liz Truss. Ne bazăm pe conducerea Marii Britanii pentru a consolida sprijinul politic şi în domeniul apărării pentru Ucraina, mai ales în privinţa protejării spaţiului aerian. Şi pentru a izola şi mai mult Rusia", a afirmat Volodimir Zelenski, într-un mesaj postat pe Twitter.

Marea Britanie susţine constant Ucraina la nivel militar. Totuşi, Alianţa Nord-Atlantică a respins în mai multe rânduri cererile Ucrainei privind protejarea spaţiului aerian, argumentând că nu vrea implicarea directă în conflictul cu Rusia.

Premierul Liz Truss "a condamnat vehement atacurile teribile asupra zonelor civile din Kiev şi din alte oraşe; aceste acţiuni sunt un semn privind succesul ucrainenilor şi privind disperarea din ce în ce mai mare în reacţiile lui Vladimir Putin", conform unui comunicat al Downing Street, citat de BBC News.

I've had a phone call with Prime Minister @trussliz. We count on 's leadership in consolidating international political and defense support for Ukraine, in particular regarding the protection of our skies. And also in the further isolation of Russia.