Zelenski, de Ziua Apărătorilor: Vremurile grele ne-au făcut puternici, cei puternici aduc victoria

„Nimeni nu ar trebui sau nu va putea să ne rezistența, curajul și tăria de caracter. Nici în mod regulat, nici în regim de urgență. Niciuna dintre ele nu are o , o sau un punct final după care am înceta să mai rezistăm și să luptăm. Există un singur astfel de punct: victoria noastră. Pe măsură ce o aducem mai aproape în fiecare zi, noi spunem: ”, se arată în mesajul postat de președintele Ucrainei pe Telegram, citat de The Guardian. ă> ă> ă>

Duminică, de Ziua Apărătorilor Ucrainei, sunt omagiați veteranii și cei căzuți la datorie.

Ziua Apărătorilor Ucrainei este sărbătorită pentru prima dată pe 1 octombrie. În trecut, ceremoniile erau organizate pe 14 octombrie.

Autoritățile ucrainene au decis anul acesta să modifice mai multe zile festive pentru a se distanța de sărbătorile rusești. Crăciunul, de exemplu, nu va mai fi sărbătorit pe stil vechi, pe 7 ianuarie, ci pe 25 decembrie.

(sursa: Mediafax)