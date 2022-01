Doi ani cu suspendare, după ce a aruncat un copil la 32 de metri de trecerea de pietoni!

A ucis un copil care traversa regulamentar şi a scăpat cu o pedeapsă cu suspendare.

Mult prea puțin, spun nemulţumite rudele unui băiat care a murit la 12 ani, chiar pe trecerea de pietoni. S-a întâmplat la Mioveni, în Argeș, iar expertiza a stabilit că șoferul conducea cu 102 kilometri pe oră într-o zonă cu limită de 30 de kilometri pe oră. În motivare, judecătorul a spus că „vinovăţia inculpatului este pe deplin dovedită”. Magistratul a fost impresionat de atitudinea inculpatului care și-a recunoscut vina şi „a stat cu capul plecat la toate şedinţele de judecată”. Culmea este că inculpatul a declarat apel chiar înaintea familiei victimei. Procesul se va muta la Curtea de Apel Pitești.

Tragedia s-a întâmplat pe 13 noiembrie 2020, la Mioveni. Andrei M. avea pe atunci 19 ani și era la volanul unui BMW seria 3. Avea viteză foarte mare, au stabilit experții. Mergea pe banda a doua, iar la o trecere de pietoni la care alți șoferi au oprit să cedeze trecerea unui grup de copii, tânărul a lovit, în plin, un băiat în vârstă de 12 ani. Copilul a fost aruncat la o distanță de 32 de metri de la locul impactului și a murit pe șosea. Andrei M. a reușit să oprească bolidul abia la 70 de metri de zebră. Totul, sub privirile îngrozite ale fratelui geamăn ucis. Martori la nenorocire au fost și doi polițiști din cadrul Serviciului Rutier Argeș care veneau cu echipajul din sensul opus și au oprit la trecere ca să le permită copiilor să traverseze. „Accidentul s-a produs pe un tronson unde limita vitezei legale era de 30 km/h. S-a mai constatat că în zonă drumul este în aliniament şi este prevăzut cu iluminat public corespunzător, marcaje şi indicatoare rutiere vizibile”, scrie în expertiza depusă la dosar. Cu alte cuvinte, experții spun că nu existau motive pentru care şoferul să nu fi observat trecerea de pietoni şi pe cei care traversau ori maşinile care erau oprite.

Motivare: „La fiecare termen de judecată a stat cu capul plecat”

Dosarul de ucidere din culpă a fost judecat la Judecătoria Piteşti. În cadrul procesului, tânărul a făcut un acord de recunoaştere a vinovăţiei și asta i-a adus o pedeapsă cu suspendare, de 2 ani. În motivare, judecătorul a adăugat și că bărbatul nu a mai avut probleme cu legea și că a regretat fapta. La mijlocul lunii decembrie 2021, Andrei M. a fost condamnat la 2 ani cu suspendare. „Pe fondul vitezei excesive, persoana inculpatului care este la primul contact cu legea penală şi are un bun comportament în societate, la locul de muncă şi în familie, după cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar în circumstanţiere; poziţia inculpatului, în faţa instanţei acesta manifestându-şi acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii; atitudinea inculpatului care a recunoscut şi regretat profund săvârşirea faptei, rezultând că la fiecare termen de judecată a stat cu capul plecat, profund marcat de fapta sa, în această perioadă fiind şi consiliat psihologic. Prin prisma celor reţinute, instanţa apreciază că scopul educativ preventiv al procesului penal poate fi atins doar prin aplicarea unei pedepse cu închisoarea orientate însă spre minimul special prevăzut de lege, care să fie de natură a-i atrage inculpatului atenţia asupra caracterului antisocial al faptei sale”, scrie magistratul în motivarea sentinţei.

„Am doi băieţi şi un îngeraş”

Toţi membrii familiei victimei au nevoie de consiliere psihologică. Cel mai afectaţi sunt fratele geamăn şi fratele mai mare, acum elev în clasa XII-a. Părinţii nu pot vorbi despre fiul pierdut fără să izbucnească în lacrimi. „Fratele geamăn nu vorbeşte despre Gabi. Nu poate să vorbească despre el. Nu i-a mai rostit niciodată numele. Avem poze în casă cu el (n.r. fiul decedat), mi-a zis că pot să le las că nu-l deranjează, dar nu vorbeşte despre el. Plânge mereu! El nu poate să meargă la mormânt. Merge cu noi până la cimitir, dar rămâne în maşină. După accident nu a mai putut merge la şcoala unde au învăţat împreună şi a fost mutat. A venit acasă şi mi-a spus că mă roagă să-l transfer. Şi când e la trecerea de pietoni, stă mereu în spate. El a fost de faţă. Nu va uita niciodată. El ne-a anunţat: «Vino că unu a dat peste Gabi cu maşina». Când am ajuns, în disperarea aia, nici nu ne-am mai dat seama că este şi el la locul accidentului. Acolo era un domn care a avut grijă de băiatul nostru care era în stare de șoc. Nu ştiu cine este, că tare aş vrea să-i mulţumesc. A stat la dânsul în maşină până s-a terminat totul. Nu pot să cred că am trăit o astfel de nenorocire. Eram cea mai mândră că am trei băieţi. Sunt mândră şi acum că am doi băieţi şi un îngeraş”, ne-a povestit în lacrimi, Doina Bordei, mama băieţelului ucis.

Inculpatul a făcut apel

După ce au aflat sentinţa, părinţii îndoliaţi au fost şocaţi. Nu îi nemulțumește că a fost condamnat cu suspendare ci că pedeapsa e prea mică. „Nu ne venea să credem. Pe noi ne-a durut faptul că, în motivare, judecătorul spune că vina a fost exclusiv a şoferului, dar îi dă pedeapsa minimă. Faţă de fratele geamăn să nu spui nimic? El a fost martor, a fost de faţă când i-a murit fratele. Ne-a spus avocatul de la începutul procesului să nu ne aşteptăm să-i dea cu executare. Nici nu ne doream asta. Ştiam, dar ne aşteptam să fi mers puţin spre maxim. Doi ani cu suspendare după ce mi-a băgat copilul în mormânt? Nu-i vreau răul, nu-l vreau la puşcărie că nu-mi mai aduce nimeni băiatul înapoi. După sentinţă, eu şi soţul nu am dormit două-trei nopţi şi ne-am gândit dacă să facem sau nu apel. Ne gândeam că e tânăr şi are tot viitorul în faţă. Apoi am aflat că la câteva zile după sentinţă, el a declarat apel. Este nemulţumit, deşi a primit pedeapsa minimă. El a declarat apel la vreo trei zile, iar noi, la aproape două săptămâni. Nu fac treaba asta pentru copilul meu, ci pentru tot ce se întâmplă în ţara asta. Pentru toţi cei care sunt victime”, a mai spus femeia plângând.

De la începutul procesului, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti a propus o pedeapsă cu suspendare, iar judecătorul a fost de acord. Șoferul a primit și o perioadă de supraveghere de 3 ani, timp în care nu are voie să conducă un autovehicul. Este obligat să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității.