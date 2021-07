Dragnea a ieşit din închisoare. “Mă consider un deținut politic”

UPDATE Liviu Dragnea a declarat, joi, la ieșirea din penitenciarul Rahova, că a trecut prin doi ani de chin și suferință. El a marturisit că va mai intra în politică doar dacă va reuși să își răspundă la două întrebări: dacă mai are cu cine și dacă mai are pentru cine. Fostul șef al PSD sustine că a fost deținut politic și că în continuare va munci la firma fiului său.

„Eu când am plecat, România era o țară prosperă, cu venituri mari, pe care le aveau românii, o țară în care exista speranță, în care exista viitor, din păcate astăzi este o dictatură feroce, este afectată serios libertatea de exprimare, este amanetat viitorul României cu asemenea datorii”, a spus Dragnea.



Întrebat cum a găsit PSD, Dragnea a răspuns: „Praf. Un partid fără personalitate.Din păcate nu există opoziție. PSD-ul a devenit un partid de operetă, un partid de oameni lași”

Până la a lua această decizie, asupra reintrării în politică, Dragnea a afirmat că vrea să își caute sănătatea.

„Sănătatea mea a fost afectată serios aici. Sper să găsesc soluții și să îmi revin”, a mai spus Dragnea.

Liviu Dragnea a părăsit, joi, penitenciarul Rahova, unde a ispășit 2 ani și 2 luni din pedeapsa de 3 ani și 6 luni, în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Tribunalul Giurgiu a decis definitiv eliberarea sa condiționată.

Magistrații Tribunalului Giurgiu au decis, joi, eliberarea lui Liviu Dragnea. Decizia este definitivă și în câteva ore Dragnea va putea părăsi Penitenciarul Rahova.

Fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost condamnat, în mai 2019, la închisoare de 3 ani şi 6 luni cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman. După împlinirea fracţiei de pedeapsă, Dragnea a încercat în repetate rânduri să obţină eliberarea condiţionată.

”Noi am apreciat şi apreciem în continuare că dânsul îndeplinind toate condiţiile legale pe care le cere atât Codul Penal, cât şi Codul de Procedură Penală poate fi admisă fără niciun fel de problemă această liberare condiţionată”, a declarat Flavia Teodosiu, avocata lui Dragnea, la finalul şedinţei de judecată de joi, de la Tribunalul Giurgiu.

Update Tribunalul Giurgiu a judecat, joi, cererea de eliberarea condiționată a lui Liviu Dragnea. Instanța a rămas în pronunțare. Acesta a declarat în fața judecatorilor că a avut un comportament bun și a cerut să-i fie admisă cererea.

"Cu decență și demnitate am dus pedeapsa. Am ieșit la muncă în fiecare zi care mi s-a permis. Am participat la toate cursurile la care mi s-a permis, n-am lipsit nicio zi. Am primit recompense în fiecare lună în care am fost la muncă, inclusiv în ultima lună, luna iunie. Vă rog să judecați conform legii, obiectivității legii și să admiteți cererea", a declarat Liviu Dragnea joi, în fața instanței.

Stire initiala Tribunalul Giurgiu dezbate astazi cererea de eliberare condiţionată depusă de fostul lider al PSD Liviu Dragnea, care execută la Penitenciarul Rahova o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

În luna aprilie, Liviu Dragnea a solicitat Judecătoriei Sectorului 5 să fie eliberat mai devreme din penitenciar, argumentand că a îndeplinit fracţia necesară de 2/3 din pedeapsă, "este disciplinat şi dă dovezi temeinice de îndreptare, pe tot parcursul executării pedepsei".

Pe 27 aprilie, Judecătoria Sectorului 5 a respins, ca neîntemeiată, cererea de eliberare condiţionată depusă de Liviu Dragnea. În motivarea deciziei, magistrații de la Judecătoria Sectorului 5 au spus că Dragnea îndeplineşte fracţia de 2/3 din pedeapsă, necesară pentru a fi eliberat condiţionat, însă, din analiza situaţiei personale a fostului lider PSD, instanţa nu şi-a format convingerea că acesta a dat dovezi temeinice de îndreptare.

"Instanţa apreciază că scopul pedepsei nu poate fi atins la acest moment prin liberarea petentului. Astfel, raportat la funcţia de exemplaritate a pedepsei, fiecare cetăţean trebuie să fie conştient de consecinţele la care s-ar expune în cazul încălcării legii penale. Eliberarea petentului, prin simpla împlinire a fracţiei şi în contextul unui comportament civilizat - normal de altfel, ar fi de natură a avea un efect total opus. Evident, o astfel de măsură nu ar fi de natură a avea un efect descurajant, ba din contră, ar dovedi o lipsă de reacţie din partea statului faţă de cei care încalcă normele legale", a explicat Judecătoria Sectorului 5.

În paralel, Dragnea a deschis un alt proces la Curtea de Apel Bucureşti în care solicita strămutarea de la Tribunalul Bucureşti la un alt tribunal din ţară a procesului privind eliberarea sa condiţionată din închisoare. El considera că judecătorii de la Tribunalul Bucureşti nu pot fi imparţiali în judecarea cererii sale, intrucat au semnat o petiţie faţă de modificarea Legilor Justiţiei, pe vremea guvernării PSD.

Liviu Dragnea se află în penitenciar din 27 mai 2019, când a fost condamnat definitiv de Instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare.