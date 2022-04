Elena Udrea, reținută pentru 72 de ore în Bulgaria. Procesul a fost amânat

Elena Udrea a fost surprinsă de o echipă Antena 3 la intrarea și ieșirea din sala de judecată, unde a stat în jur de 30 de minute. Avocatul ei a declarat că procesul a fost amânat până mâine pentru că nu există un translator la instanță: „Nu a spus nimic pentru că nu sunt documente. Nu au fost traduse. Nu avem translator din română în bulgară și acesta este motivul pentru care cazul s-a mutat pentru mâine. Nimeni din instanță nu vorbește limba română.”

Autoritățile bulgare au transmis că dacă judecătorul va hotărî ca Elena Udrea să fie extrădată, aceasta ar trebui să revină în țară în termen de 10 zile.

Avocatul Veronel Rădulescu a precizat care este procedura de apărare în cazul Elenei Udrea, care în acest moment este audiată de autorităţile bulgare.

"Ieri s-a pronunțat respingerea contestației în anulare. Decizia de condamnare a fost pronunțată în urmă cu trei ani în dosarul Gala Bute.

Am vorbit foarte puţin la telefon ieri şi am discutat de o altă cale de atac extraordinară pe care o avem pe rolul Înaltei Curți de Casație şi Justiţie, unde eu sunt avocat în cauză, respectiv despre recursul în casație care are termen în mai", a spus avocatul Elenei Udrea.

În iunie 2018, Elena Udrea a fost condamnată la 6 ani de închisoare, pentru luare de mită şi abuz în serviciu, de către Înalta Curte de Casație şi Justiţie, în dosarul Gala Bute.

Aceasta a introdus atunci două căi extraordinare de atac: recurs în casație și contestație în anulare.

Acum, Elena Udrea se întoarce din nou la închisoare. Judecătorii de la Instanța Supremă i-au respins joi contestația în anulare formulată la decizia de condamnare în dosarul Gala Bute, care prevedea 6 ani de închisoare pentru fostul ministru al Turismului.