Dosar penal în cazul copilei care s-a electrocutat după ce a atins un stâlp de iluminat, în Capitală. „Sunaţi la Salvare că nu am ce să îi fac!”

„A trecut curentul prin ea. De acolo de pe gard a căzut în picioare. În momentul în care a curentat-o, probabil s-a speriat şi s-a aruncat în picioare şi din picioare a căzut jos, leşinată, inconştientă.

Am dat telefonul oamenilor din jur, că în starea în care era, am zis: Sunaţi la Salvare că nu am ce să îi fac! Era înconştientă, se uita prin mine, avea gura încleştată", a spus mama fetiţei.

"Mulţumim lui Dumnezeu că fetiţa este bine. Este în afara oricărui pericol", a mai spus femeia.

"La data de 07 august 2023, în jurul orei 20.55, polițiștii Secției 20 au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, într-un spațiu amenajat pentru recreere, din Sectorul 6, o minoră, în vârstă de aproximativ 11 ani, s-ar fi electrocutat, în urma atingerii unui stâlp de iluminat.

În cauză polițiștii Secției 20 efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6", se arată în comunicatul Poliţiei Capitalei.

