Firea, despre carantinarea Capitalei: Să sufere toată lumea!

Gabriela Firea, prim-vicepreședintele PSD îi acuză pe aleșii locali de dreapta că vor carantinarea Capitalei.

„Carantinarea Capitalei e primul cuvânt rostit după alegeri de către noii aleși locali de dreapta. În loc de testare extinsă, pregătirea tuturor spitalelor, o bună organizare. Să sufere toată lumea”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de facebook.

Vlad Voiculescu, viitorul viceprimar al Capitalei pe probleme de sănătate, a declarat, marţi, că va discuta cu Nicuşor Dan despre intrarea Bucureştiului în carantină din cauza COVID-19.

"Aproape 10 mii de cazuri în ultimele șapte zile. Secțiile ATI sunt pline. Dacă lucrurile continuă așa, cu siguranță va trebui luată în considerare, inclusiv, solicitarea de carantină." a spus Vlad Voiculescu, la Europa FM.

Tot marţi seara, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat că în acest moment nu se impune carantinarea Bucureştiului. Totuşi, edilul şef recunoaşte că vor fi discuţii despre acest subiect.



"Nicidecum Bucureştiul nu intră în carantină. Pentru moment nu se pune această problemă.Carantina se impune când un anumit indicator, pe care am învăţat cu toţii să îl calculăm acum, trece de un anumit nivel. Nu suntem încă acolo. Indicatorul acesta spune în linii mari câte persoane sunt infectate într-o localitate, în cazul nostru în Bucureşti, în acest moment. Acest indicator pentru Bucureşti este undeva în jur de 6 şi nu se impune în acest moment carantinarea. O să vedem ce se va întâmpla în zilele viitoare. Eu sper ca acest indicator să reuşim să îl menţinem la nivelul la care este", a declarat Nicuşor Dan la Digi 24

De asemenea, medicul și cercetătorul Octavian Jurma spune că situatia din Bucuresti este radical diferita de alte judete unde s-au luat masuri de carantină.

"Astfel in Timis au produs o scadere accentuata a curbei conform prognozei pentru astfel de masuri daca gradul de conformare este de 90%. Aceasta inseamna ca in Bucuresti problema nu sunt in mod necesar masurile ci gradul de conformare cu acestea. La randul sau conformarea voluntara depinde de gradul de informare si incredere al populatiei.", a explicat Jurma.

Potrivit medicului, autoritățile ar trebui să ia măsuri extreme de severe și chiar carantinarea Capitalei.

"Aceasta insuficienta a masurilor din Bucuresti-Ilfov este extrem de grava pentru că cei care respectă regulile plătesc deja de la mijlocul lunii octombrie un pret mare in stres personal si impact economic fara nici un beneficiu vizibil in siguranta lor si a familiilor lor si mai ales fara nici un orizont de timp care cazurile vor reveni in zona suportabila. Pe de alta parte "smecherii" care ignora regulile prospera material si psihologic in timp ce imprastie boala.Autoritatiele trebuie acum sa isi asume raspunderea pentru ceea ce fac sau nu fac pe frontul COVID-19.", a mai spus medicul Jurma