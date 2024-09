Marina Almășan a descris coșmarul cu fostul iubit, care nu are voie să se apropie de ea: „Un buchet de trandafiri, după care jigniri”

Marți, 3 septembrie, instanța de judecată a respins apelul făcut de Georgică Cornu, împotriva ordinului de protecție emis în 29 iulie, ca fiind nefondat. Din 8 august, omul de afaceri a fost obligat de judecători să poarte o brățară de monitorizare, pentru o perioadă de patru luni, și are interdicția de a se apropia de Marina Almășan.

„Nu pot să spun că am avut în primul rând încredere în autorități și am mers pe mâna unui avocat care știam că este foarte bun și mergând pe mâna unui avocat bun am fost sigură că mă va îndruma spre calea cea bună. După aceea, nu știu dacă, din cauză că sunt o persoană publică, am constatat că s-au mișcat foarte repede autoritățile. Nu cred că este așa. (...)

Noi, în general, românii, ne-am cam pierdut încrederea în orice și nu ne mai vine să mai facem nicio reclamație, pentru că spunem oricum nu se rezolvă nimic. Ba da, trebuie să credem că se rezolvă.

Eu de asta am acceptat să ies public, pentru că inițial spusesem că nu vreau să-i particip la această bălăcăreală. Până la urmă am spus „exemplul meu poate folosi altor oameni”. Deci, până la urmă, dacă eu voi ieși șifonată, asta e, dar în schimb voi da curaj altor femei.

Am uitat să spun un lucru, pentru că se tot bate monedă în declarațiile că a vrut să se împace cu mine. Da, este o manifestare clară a abuzatorului despre care vorbesc psihologii și o explică. Trecerea asta labilă, de la o stare la alta. Deci „te iubesc, nu pot fără tine” și peste cinci minute „ești o nenorocită, fără mine nu valorezi nimic”. După care urmează un buchet de trandafiri, după care iarăși un fir de jigniri.”, a spus Marina Almășan, la Antena 3 CNN.

