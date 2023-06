Saga Festival 2023: Șase persoane reținute și un control judiciar pentru trafic de droguri

În weekend, procurorii DIICOT au dispus reținerea a 6 inculpați și luarea măsurii controlului judiciar față de un altul.

În urma cercetărilor, s-a constatat că în perioada 23-25 iunie, cei implicați au deținut cantități de droguri de risc și mare risc, precum cocaină, MDMA, ketamină și alpha PHIP, cu scopul de a le vinde la festival.

„Pe parcursul activităților judiciare, distinct de acuzațiile penale formulate, s-a constatat faptul că, sub aparența comercializării unor droguri de risc sau mare risc, s-ar fi comercializat comprimate și substanțe sub formă de pulbere sau lichid, care nu sunt sub control național, dar care, prin ingerare, pot afecta grav sănătatea consumatorilor”, informează IGPR.

Judecătorii din cadrul Tribunalului București au dispus arestarea preventivă a patru inculpați, iar cu privire la ceilalți doi, judecătorul de drepturi și libertăți va decide luni.

