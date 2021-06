Stelian Ion nu se lasă. Nu vrea desființarea SIIJ în varianta UDMR și cere… anchetarea CCR de către Bruxelles

Ministrul USR al Justiției, Stelian Ion, pune presiune pe colegii de coaliție de la UDMR și le cere să renunțe la garanțiile pentru judecători, solicitate pentru ca proiectul de lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) să fie votat în Parlament în varianta lui. Adică dosarele să fie preluate de DNA și de DIICOT, CSM să nu aibă niciun rol de a verifica posibile abuzuri, iar situația acestor cauze să fie exact ca pe vremea lui Kovesi. Mai mult, Stelian Ion atacă și Curtea Constituțională, care a decis, pentru a treia oară, că SIIJ a fost înființată și funcționează cu respectarea Constituției, invocând o decizie CJUE interpretată subiectiv. Stelian Ion cere intervenția Comisiei Europene.

În cadrul unui interviu acordat RFI, ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat că ideea de a desființa Secția Specială și de a o reînființa sub altă denumire nu poate fi acceptată. „Trebuie să fim foarte atenți ca odată cu desființarea Secției Speciale, să ajungem la o soluție legislativă acceptabilă, în sensul în care să nu o reînființăm sub altă denumire, sub acoperișul tot al Parchetului de pe lângă ÎCCJ, pentru că și acum Secția Specială e organizată în cadrul Parchetului General. Ideea de a desființa Secția și de a o reînființa sub o altă denumire sau de a trimite toate dosarele către altă secție, tot unică, la nivel național, în cadrul Parchetului General, care să afecteze competența pe partea de luptă anticorupție, aceasta nu poate fi primită și trebuie să fim foarte atenți la cum desființăm Secția. Soluția corectă este cea pe care a promovat-o Guvernul. Aceasta înseamnă desființarea Secției și respectarea competenței, după materie, astfel încât dosarele care țin de criminalitatea organizată să meargă la DIICOT, cele care țin de corupție să meargă spre DNA, cele care au un alt obiect să meargă după competență la Parchetele fie de pe lângă Înalta Curte, fie de pe lângă Curțile de Apel (…). Dacă se merge spre soluția în care să fie ocolit DNA-ul, ar fi un semnal foarte-foarte greșit”, a susținut USR-istul.

Se prefigurează o dispută majoră

La începutul acestei săptămâni, vicepremierul Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că Uniunea este de acord cu desființarea SIIJ, însă cu anumite condiții. „Avem un amendament la Comisia juridică la Senat care propune ca magistraţii să fie anchetaţi de direcţia existentă din structura Parchetului General – Secția de Urmărire Penală și Criminalistică. Din acest punct de vedere, nu se întâmplă nicio tragedie, când se va vota acest amendament, în funcţie de acest aspect, mergem mai departe”, a precizat Kelemen Hunor.

Luna trecută, proiectul de lege privind desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, trecut deja de Camera Deputaților, a fost amendat, în Comisia Juridică a Senatului, de către senatorul UDMR Csaszar Karoly Zsolt. Amendamentele depuse mută, practic, structura SIIJ în cadrul Secției de Urmărire Penală și Criminalistică din Parchetul General, cu tot cu procurori și personal tehnic. Aceeași Secție de Urmărire Penală primește competență de a instrumenta dosarele SIIJ, și nu DNA și DIICOT, așa cum vrea ministrul USR al Justiției, Stelian Ion. Mai mult, angajarea procurorilor de caz se dorește a se face prin ordin al procurorului general, cu aviz conform de la plenul CSM, iar concursul este susținut în fața unei comisii gestionate, de asemenea, de plenul CSM. Exact cu aceste lucruri nu este de acord Stelian Ion.

Liderul PNL, Ludovic Orban, declara, zilele trecute, că „obiectivul nostru fundamental (al coaliției de guvernare – n.red.) este desfiinţarea SIIJ. Avem aceeaşi flexibilitate în a găsi cea mai bună soluţie care să fie găsită în coaliţie şi care să fie susţinută de către toţi partenerii”.

Constituția României, trecută la „și altele”

Tot la RFI, Stelian Ion a făcut noi atacuri la adresa judecătorilor Curții Constituționale, după ce instanța de contencios constituțional a readus, practic, lucrurile la normal, printr-o decizie fundamentală. Este vorba de declararea, pentru a treia oară, drept constituțională a legii de înființare a SIIJ, punând, astfel, capăt unui plan prin care mai multe instanțe intenționau să „trântească” dosarele instrumentate de această Secție, sub pretextul că deciziile CJUE au stabilit că rapoartele MCV sunt mai puternice decât legile Parlamentului României.

Stelian Ion a mers și mai departe cu acest raționament și a declarat, nici mai mult, nici mai puțin, decât că „decizia recentă a Curții Constituționale pe tema Secției Speciale de anchetare a magistraților contravine unei hotărâri a CJUE și e posibil ca Bruxelles-ul să ia atitudine”.

Decizia CCR intră cumva în contradicție cu decizia Curții de Justiție a UE, în sensul în care se stabilește prevalența Dreptului intern asupra Dreptului UE. Acest lucru nu poate decât să încurce și mai tare. Este de așteptat, pe viitor, o reacție din partea Comisiei Europene, pentru că lucrurile nu pot rămâne așa. În general, Curțile Constituționale din spațiul UE au avut un dialog bun cu CJUE, lucrurile sunt armonizate. Doar că uneori, există astfel de decizii care vin în contradicție cu ceea ce spune CJUE și în cazul acesta nu rămâne decât un instrument, acela în care Comisia Europeană să ia atitudine și cum se pare că deja a procedat în cazul Germaniei, e posibil să ne așteptăm pe viitor că se va întâmpla și în cazul României”, a adăugat ministrul USR.