Accident la Piatra Neamț. Un tir a intrat într-o casă. Mai multe persoane au fost prinse sub dărâmături

Un tir s-a ciocnit cu o mașină în localitatea Băltățești din județul Neamț. În urma coliziunii, autotrenul a intrat într- casă. Mai multe persoane au fost prinse sub dărâmături. Printre acestea se află și o adolescentă de 16 ani a fost rănită, fiind prinsă sub dărâmături, transmite ISU Neamț.



"Tânăra a fost scoasă de sub dărâmături de părinţii săi, până la ajungerea forţelor de intervenţie. Aceasta a primit îngrijiri medicale la locul evenimentului de la paramedici, după care a fost transportată la Centrul de Primiri Urgenţe Târgu Neamţ.

Şoferul autotrenului a fost scos de pompieri cu ajutorul echipamentelor pentru descarcerare, conştient. Acesta a fost preluat de un echipaj de la Ambulanţă şi transportat la spital.

Conducătorul autoturismului a fost scos de către participanţii la trafic până la sosirea forţelor de intervenţie şi a fost preluat de un echipaj de la Ambulanţă şi transportat la spital", a declarat Irina Popa, purtător de cuvânt al ISU Neamţ.



Poliţiştii rutieri efectuează cercetări şi au deschis dosar penal pentru vătămare corporală.