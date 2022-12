Alertă în munții Făgăraș. Iubitorii de drumeții sunt sfătuiți să se echipeze pentru condiții de iarnă

"Peste 2000 m pe versantul N al munților Făgăraș, in zona centrala a masivului, exista strat semnificativ de zapada.

Datorita temperaturilor ridicate din ultima perioada si apoi a temperaturilor scăzute s-a format o crusta consistenta și dura de peste 10cm grosime.

Atenție

Pentru orice tura montana in zona inalta utilizarea echipamentului tehnic: coltari, piolet, casca, etc este obligatorie, precum si experienta in utilizarea acestui echipament", scrie Avalanșe în Carpați pe Facebook.

Foto: Deasupra lacului Balea, la 2100m altitudine, 18 decembrie 2022.