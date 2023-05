Un tânăr aspirant, mândria Forțelor Navale Române

Ofițerul a reușit să se remarce printre finaliștii Cupei României la Culturism și Fitness, desfășurată în perioada 28-29 aprilie, la Cluj, se arată pe pagina de Facebook a Forțelor Navale Române.

Tânărul a reușit performanța de a se califica în finala categoriei Classic Physique, unde s-a clasat pe locul 6, un rezultat remarcabil, având în vedere că este prima competiție de asemenea anvergură la care ia parte.

Parcursul sportiv al aspiratului Aurelian Glugă a început în urmă cu patru ani, când încă era student la Academia Navală "Mircea cel Bătrân" .

„Am început acest drum al fitness-ului acum patru ani. M-am apucat în primul an de academie. Pur și simplu am vrut să fac o schimbare pentru corpul meu, deoarece nu îmi plăcea cum arătam. De atunci am început să iubesc acest sport, mai ales că vedeam progres constant și mă simțeam foarte bine, atât pe plan psihic, dar și pe plan fizic.”, spune aspiratul Glugă.

Un alt factor care l-a motivat să rămână constant în obținerea performanței a fost spiritul de colegialitate din Academia Navală.

„Aveam colegi care împărtășeau aceeași pasiune și ne făcea plăcere să ne antrenăm împreună. După ce am absolvit academia, anul trecut, în august 2022, am vrut mai mult decât fitness, am vrut să fac pasul următor către evoluția mea pe acest drum și anume să urc pe scena de culturism. În cele din urmă, am reușit, după o pregătire de aproape nouă luni, cu planuri alimentare și de antrenament respectate 100% și disciplină maximă. Am reușit să intru în finală și să obțin locul 6 la categoria Classic Physique Seniori - acesta fiind și obiectivul meu - la Cupa României organizată de Federatia Romana de Culturism si Fitness, de la Cluj, de pe 29 Aprilie. Sunt foarte mulțumit de rezultatele obținute și drumul meu nu se oprește aici, vreau să arăt că se poate să fii disciplinat nu doar în cariera de militar, ci și în afara ei.”, mai adaugă Aurelian Glugă.

Tânărul ofițer ține să le mulțumească tuturor celor care l-au susținut pe drumul către performanță, începând de la comandanți și până la colegii care l-au încurajat constant.

Îi dorim și noi ca această primă performanță să fie de cât mai bun augur, iar pasiunea și disciplina să îl poarte pe trepte din ce în ce mai înalte ale clasamentelor în competițiile sportive, se arată în încheierea postării Forțelor Navale Române.