Despăgubiri de 1,4 milioane euro, după crimă. „Vreau pedeapsa maximă, nu bani”

De atunci, plâng la mormântul lui și îl strigă necontenit. Oamenii sperau că procesul de omor deschis la Tribunalul Argeș le va face dreptate, dar pedepsele date de magistrați le-au adâncit durerea. Cei cinci inculpați au primit pedepse între 10 și 15 ani de închisoare.

Tragedia a avut loc în satul Purcăreni, din comuna Popești, în 2019. Răducu Nicula, în vârstă de 23 de ani, fiul unui consilier local din comună a plecat de acasă cu un prieten care îl rugase să meargă cu el să-l ajute să se împace cu iubita. Pe drum, li s-a mai alăturat un amic și au mers toți spre locuința fetei. Când mai aveau doar puțin să ajungă, a început scandalul. Le-a ieșit în cale un tânăr care avea un conflict mai vechi cu amicul celui care avea să devină victimă. Individul și-a sunat tatăl și fratele și înarmați cu uluci și o bâtă au pornit atacul. Li s-au mai alăturat și alți bărbați din zonă și așa au ajuns să fie 7 contra 3. Primul lovit a fost prietenul lui Răducu, așa că tânărul nu a ezitat să sară în apărarea lui. Cei doi s-au apărat cu mâinile goale în fața loviturilor de ulucă și de par. Au fost doborâți la pământ, acolo unde agresorii au continuat să lovească. Tatăl agresor a sunat la 112 și a spus că el a fost bătut și atacat, a cerut să vină poliția fără să anunțe că sunt mai multe persoane rănite, deși dispecerul a insistat să afle dacă este nevoie și de ambulanță. Norocul victimelor a fost că au sunat după ambulanță alți localnici, care au spus ce s-a întâmplat. Răducu Nicula era deja în comă când a fost urcat în salvare. A murit la spital după aproximativ 24 de ore. Ceilalți doi tineri au scăpat cu răni ușoare.

Martorii… au uitat

Ancheta procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş a stabilit că patru dintre agresori l-au lovit pe Răducu cu uluca şi cu bâta, deşi părinţii spun că printre agresorii fiului lor s-au mai aflat şi alţii care nu au fost anchetaţi și au devenit doar martori în proces. „După ce mi-au omorât copilul au fost arestaţi preventiv tatăl, cei doi fii şi un prieten de-al lor. Au fost mai mulți. Scrie și în declarații, dar unii agresori au devenit martori. La ceva timp, unul dintre fii a fost plasat în arest la domiciliu, iar prietenul lor, sub control judiciar. Mare greşeală a fost asta! Cei doi au umblat şi au influenţat martorii. Lumea le ştie de frică şi la proces toţi martorii nu-şi mai aduceau aminte nimic, deşi mie mi-au povestit, la înmormântarea băiatului, cum s-a întâmplat. Există la dosar interceptări ale unor discuţii dintre inculpaţi în care stabilesc cu ce martori să ia legătura, unde să se întâlnească cu ei şi ce să le zică. Nu au fost luate în considerare de doamna judecător. Eu am dus la instanţă proces verbal de la poliţie prin care se arată că unul dintre cei care sunt liberi a agresat un martor şi judecătoarea nu a zis nimic. De atunci până acum are șase procese verbale de amendă şi el este liber. E normal să fie acuzat de crimă şi el să stea bine-mersi acasă şi să bată pe unul şi pe altul? Ăsta nu e pericol public? Trebuie să stea în libertate?”, se întreabă revoltat Marian Nicula, tatăl lui Răducu.

Un geam spart, motiv de omor

Tatăl tânărului ucis spune că se știa cu cei care i-au omorât fiul. Ba chiar, tatăl agresorilor era mereu bine primit în casa părinților victimei. Niciodată, nici în cele mai negre gânduri nu-și puteau imagina că i-ar fi făcut rău băiatului lor. De fapt, nu cu el aveau probleme, ci cu amicul care, cu o zi înainte, a spart un geam de la mașina agresorului. „Scandalul a pornit de la Ilie, pe care eu l-am ajutat. L-a ajutat şi nevastă-mea. În fiecare săptămână era în casă şi în curte la mine. Am avut cu el o relaţie de prietenie. Şi el, după ce i-a spart un nenorocit, care era cu băiatul meu, geamul la maşină, în loc să mă sune pe mine a sunat „armata” şi l-a omorât pe fiu-miu. Băiatul meu, în 23 de ani, era așa cuminte că nu a avut decât o amendă de circulaţie că a depăşit viteza cu 5 km/oră şi mi l-au omorât ei, ca pe câine”, spunea Marian Nicula. Chiar înainte să înceapă scandalul, Răducu și-a apelat iubita la telefon. A fost ultima care l-a auzit.

„Banii nu ne aduc copilul înapoi”

În luna decembrie 2021, Tribunalul Argeş a dat sentinţa aşteptată de părinţi cu sufletul la gură. Au fost cinci inculpaţi. Ilie C., tatăl, a fost condamnat la 15 ani și 6 luni închisoare pentru omor, loviri şi alte violențe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Fiul lui, Vlăduț C., a fost condamnat la 11 ani şi 10 luni închisoare, iar celălalt fiu, Cosmin C., a primit 11 ani pentru aceleaşi acuzaţii. Un alt tânăr a primit 10 ani şi 2 luni închisoare pentru omor şi tulburarea ordinii şi liniștii publice. A fost condamnat și unul dintre cei care îl însoțeau pe Răducu, tânărul care a spart geamul maşinii. El are de ispăşit o pedeapsă de 8 luni, cu executare, pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice şi distrugere.

Instanţa a acordat despăgubiri record pentru părinţii şi sora lui Răducu. Aceştia ar trebui să primească de la agresori 1,4 milioane de euro. Suma imensă nu-i impresionează pe Aneta şi Marian Nicula, iar în ceea ce priveşte pedepsele părinţii spun că sunt de neconceput! „Nu suntem mulţumiţi de pedepsele acordate. Au luat o viaţă de om, de 23 de ani, şi au primit 10 ani de puşcărie. Atât au pentru omor, tatăl 15 ani la care s-au adăugat şi celelalte infracţiuni iar ceilalţi câte 10 ani. Pedeapsa minimă? Copilul meu putrezeşte în mormânt de 3 ani şi doi dintre ei sunt acasă. Daunele nu ne încălzesc cu nimic. Banii nu ne aduc copilul înapoi. Eu în fiecare dimineaţă mă duc la mormânt şi-mi doresc să mor acolo, lângă el. Vreau să le dea pedeapsa maximă, nu vreau banii lor!”, a spus Aneta Nicula, cu lacrimi în ochi.