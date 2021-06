Fost președinte al CJ Timiș, rănit în urma unui accident rutier. A fost operat de urgență

Fostul președinte al Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra, a fost rănit grav, ieri, în urma unui accident rutier. Incidentul s-a petrecut pe Calea Lugojului din Timișoara pe sensul de ieșire din oraș. Dobra nu a păstrat distanța regulamentară și a lovit din spate mașina aflată în fața sa care a fost proiectată într-un alt vehicul.

„Când am lovit cuiul remorcii din față s-au declanșat air-bag-urile. Unul dintre ele mi-a rupt mâna. Am fost operat și astăzi am plecat acasă. Am fost singurul rănit în incident”, a declarat Călin Dobra pentru PRESSALERT.ro.

Poliția Timiș a declanșat o anchetă, incidentul intrând în categoria accidentelor grave.