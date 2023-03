Licitația pentru construcția metroului din Cluj, contestată

„În 10 martie a fost contestată Comunicarea privind rezultatul procedurii de către Asocierea S.C. Dogus Insaat VE Ticaret A.S. - S.C. Tekfen Insaat VE Tesisat A.S.”, a anunțat luni Primăria Cluj-Napoca.

Termenul de judecare al CNSC este, conform legii, de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziției. Acest termen poate fi prelungit cu 10 zile.

„Comisia de evaluare nu cunoaște valoarea ofertei Asocierii S.C. Dogus Insaat VE Ticaret A.S. - S.C. Tekfen Insaat VE Tesisat A.S. deoarece, conform SEAP, după acordarea calificativului de neconformitate din punct de vedere tehnic, acest ofertant nu a mai intrat in etapa de evaluare financiară, astfel că oferta financiară nu a putut fi vizualizată. Singura ofertă financiară vizualizată și evaluată de către comisia de evaluare a fost cea care a îndeplinit condițiile de eligibilitate DUAE și tehnice, respectiv cea a Asocierii Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S., Gülermak Spólka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A.”, arată primăria.

Conform acesteia, evaluarea ofertelor s-a efectuat de către comisia de evaluare și de către 18 experți cooptați din România și din străinătate cu experiență în astfel de proiecte complexe. Totodată, autoritățile menționează că fiecare etapă de evaluare a fost avizată de către observatorii desemnați de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

În 28 februrie 2023, Asocierea Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.- Gülermak Spólka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia-Alstom Transport S.A. - Arcada Company S.A a fost desemnată câștigătoarea licitației deschise având ca obiect „Proiectare și Execuție lucrări de Infrastructură (structură de rezistență, cale de rulare, finisaje, sisteme de instalații), Automatizare trafic, Racordare alimentare cu energie electrică aferente obiectivului de investiție Magistrala I de metrou Cluj”.

(sursa: Mediafax)