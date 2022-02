N-ai cu cine: un spital a refuzat aparatură oferită gratis

Așa că firma donatoare le-a luat și le-a dus la o altă unitate spitalicească, în Curtea de Argeș. Deschis de reporterii noștri, subiectul a dus chiar la declarații contradictorii între reprezentanții sistemului sanitar din Câmpulung și cei ai asociației care dona aparatele.

Totul a ieșit la iveală luna aceasta, când Asociația Lions din Câmpulung a donat trei aparate de dializă Spitalului Carol I Costești, ca să fie folosite pentru pacienţii cu insuficienţă renală din sudul judeţului. Aduse din Elveția, aparatele pot fi utilizate pentru dializă la adulți, dar și la copii. Venite prin donație, le este asigurată chiar și mentenanța, iar spitalele trebuie să asigure spațiile și personal, iar apoi să semneze contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate, ca să deconteze serviciile.

„Doamna manager a zis că nu are nevoie de așa ceva”

„E un proces lung! Pot fi folosite și în ATI, dar sper să le băgăm în programul de hemodializă. Vor fi amenajate spațiile care trebuie să aibă intrare separată, circuit separat. Acum, spațiile sunt ocupate cu pacienţi cu COVID. Cel mai devreme în octombrie, noiembrie cred că vor fi gata. După ce le punem în funcţiune, putem aduce şi un medic nefrolog cu contract”, explică Eduard Ciobanu, directorul medical al Spitalului Costești.

„Am zis să facem un act de donație cu trei aparate de dializă la Costești. Aparatele sunt foarte bune, sunt aduse din Elveţia şi tot noi, prin asociaţia Lions, asigurăm şi mentenanţa la ele. Am vrut să facem o donație de patru aparate și la Câmpulung. Doamna manager a zis că nu are nevoie de așa ceva. Atunci noi le-am dus la Spitalul Curtea de Argeş. Dumnealor s-au bucurat şi vor să facă acolo o secţie de dializă”, povestește Viorel Duculescu, președintele asociației donatoare.

„Am primit explicaţia că nu sunt necesare”

Am vrut să aflăm motivul refuzului unei donaţii de aparatură medicală care ar fi putut ridica standardul Spitalului Municipal Câmpulung și chiar ar fi putut aduce bani în plus de la Casa de Asigurări de Sănătate, din decontări. Am vorbit cu medicul Andrei Aron, consilier pe probleme de sănătate al primarului municipiului Câmpulung. Spitalul Municipal este în subordinea autorității locale, iar explicația a fost legată de lipsa specialiștilor.

„Pe mine m-a sunat şi m-a întrebat dacă avem nevoie de ele. Am discutat cu Spitalul Municipal (n.r. - Câmpulung) şi am primit explicaţia că nu sunt necesare, pentru că spitalul ar trebui să aibă medici cu competenţă de a face dializă la pacienţi din ATI, la Câmpulung. Pacienţii care sunt grav nu stau la ATI Câmpulung, sunt transferaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, unde pot să aibă parte de tratament şi dializă. La Câmpulung nu sunt astfel de specialiști. Eu am sunat şi la CAS şi i-am anunţat, în ideea că poate ajută pe altcineva. Nu mă interesează ca la Câmpulung să vină aparaturi cu care doar să ne pozăm. Nu putem lua nişte aparate pe care nu le foloseşte nimeni niciodată. Nu e nimeni tâmpit la cap să refuze o aparatură. Puteau să fie şi de ultimă generaţie, dar nu am cu cine să le folosesc. Aici e vorba de dializa pacienţilor nedeplasabili. Mie aşa mi-a fost prezentată situaţia, că au aparate de terapie intensivă de dializă”, a spus Aron, pentru Jurnalul Naţional.

Reprezentanții asociației spun însă că explicația primită de ei a fost alta: „A zis că s-a interesat și sunt cheltuieli foarte mari. Puteau să angajeze medici, dacă nu aveau”, spune Viorel Duculescu.

Curtea de Argeș a spus merci

Aparatele refuzate de Spitalul Municipal Câmpulung au fost donate Spitalului Municipal Curtea de Argeş. Acolo, în prezent, se fac amenajări pentru crearea unui compartiment de dializă. „Noi sperăm să terminăm în maximum șase luni. Acum se lucrează la amenajarea şi dotarea spaţiilor, lucrări care sperăm să se încheie în următoarele trei luni, dar vor mai dura avizele, tot în jur de trei luni. Vor fi amplasate în cadrul ambulatoriului de specialitate. Centrul acesta se va deschide până în vară”, a dat asigurări Florin Mitucă, managerul Spitalului Municipal Curtea de Argeş.

414 argeşeni necesită dializă

În județul Argeș există trei centre de dializă care au contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Argeș: Spitalul Județean de Urgență Pitești, SC Fresenius Nephrocare, cu un punct de lucru în Pitești și un punct de lucru la Câmpulung, şi SC Doctor Irimia. „Centrele menționate furnizează servicii de dializă în regim ambulatoriu pacienților incluși în Programul național de supleare a funcției renale pentru bolnavii cu insuficiență renală cronică. Numărul de bolnavi contractat cu centrele de dializă în lunile ianuarie-februarie 2022 este de 414, din care 355 sunt bolnavi cu tratament prin hemodializă, 58 de pacienţi cu tratament hemodiafiltrare online (n.r. - se aplică la bolnavi tineri cu şanse mari de supravieţuire prin dializă, dar cu şanse mici de transplant renal sau la bolnavi cu comorbidităţi cardiovasculare sau cu diabet zaharat) și un pacient cu dializă peritoneală continuă”, a transmis CAS Argeş.

În 2021, Casa Națională de Asigurări de Sănătate deconta pentru o şedinţă de dializă 561 de lei, iar pentru o şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă online, 636 de lei. Numărul de ședințe necesare este stabilit de medicul specialist. Pentru dializă peritoneală continuă sau pentru dializă peritoneală automată, sumele sunt fixe pentru o lună: 4.832 de lei, respectiv 6.045 de lei.

