Ninsorile continuă în mai multe zone ale țării. 8 județe afectate de vreme rea în ultimele 24 de ore

Comparativ cu ziua de miercuri, când sute de oameni au rămas blocați cu mașinile pe mai multe drumuri înzăpezite din Estul și Nord-Estul țării, ieri a fost înregistrat un număr mai mic de solicitări.

Astfel, în ultimele 24 de ore, vremea rea a produs efecte în 9 localități din 8 județe (Bacău, Bistrița Covasan, Iași, Mehedinți,Neamț, Sibiu și Suceava), unde s-a intervenit pentru evacuarea apei dintr-un beci, precum și pentru degajarea unor elemente de construcție de la 1 imobil, a 23 copaci și 2 stâlpi. În urma producerii acestor evenimente, 13 autoturisme au fost avariate.

Un eveniment deosebit s-a produs în localitatea Bălcăuți din județul Suceava, unde 15 persoane de naționalitate ucraineană (11 adulți și 4 minori) au rămas înzăpezite în 3 microbuze. Persoanele au fost preluate și transportate la Primăria Dornești cu ajutorul autospecialelor din dotarea ISU.

O altă situație deosebită s-a înregistrat în județul Bacău, unde s-a intervenit pentru preluarea și transportul unui copil care prezenta stare febrila mare (40°C), din localitatea Mâlosu, cu o șenilată ISU la Unitatea Primiri Urgențe din Bacău.

Și în județul Neamț s-a intervenit pentru preluarea și transportul la spital a 3 pacienți din localitățile Siliștea, Hociungi, Dagâța care necesitau dializă, 1 pacient cu accident vascular cerebral din localitatea Secuieni, precum și a unei gravide în luna a-9-a din localitatea Dagâța (IS).

În județul Iași s-a acționat pentru preluarea și transportul la spital a 11 pacienți din localitățile Țibana, Românești, Lespezi, Țigănași, Grajduri și Țibănești care necesitau dializă, precum și 1 pacient cu traumatism cranio cerebral din localitatea Românești.

În județul Suceava, pompierii au intervenit pentru preluarea și transportul la spital a 2 pacienți din localitatea Siret care necesită dializă. În ceea ce privește traficul rutier, în această dimineață, în jurul orei 07.00, 8 tronsoane de drumuri naționale (DN 2 Românești – Siret, județul Suceava; DN 2K Arbore – Milișăuți, județul Suceava; DN 17A Rădăuți – Bălcăuți, județul Suceava; DN 24C Rădăuți-Prut – Manoleasa, respectiv Bădărăi – Ștefănești, județul Botoșani; DN 29 Botoșani, județul Botoșani – Suceava, județul Suceava, respectiv DN Botoșani – Huțani, județul Botoșani; DN 29A Dorohoi – Rădăuți-Prut, județul Botoșani; DN 29C Siret, județul Suceava – Mihăileni, județul Botoșani; DN 29 D Botoșani – Ștefănești, județul Botoșani) și 36 tronsoane de drumuri județene din BC, BT, SV erau închise din cauza zăpezii.

Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, se înregistrează avarii în 30 localități din 2 județe (BT și IS), însumând un număr de aprox. 4.700 de consumatori finali nealimentați. La momentul raportării se intervine pentru remedierea situațiilor semnalate. În continuare este valabilă, până astăzi la ora 12.00, o avertizare meteorologică COD GALBEN, emisă de ANM.

Ninsorile predomină în mai multe zone ale țării

În această perioadă, în nordul și centrul Moldovei, în Maramureș, Transilvania și în nordul Crișanei, precum și în zona de munte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă. Vă asigurăm că pompierii rămân la datorie pentru furnizarea răspunsului prompt la solicitările de sprijin venite din partea cetățenilor, iar situația misiunilor va fi atent monitorizată de Centrul Operațional Național pentru dispunerea măsurilor necesare gestionării eficiente a misiunilor înregistrate la nivel național.

Pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi, manifestați un comportament preventiv și accesați sursele oficiale de informare! Fiți prevăzători și consultați măsurile și modul de comportare înainte, pe timpul și după producerea diverselor tipuri de situații de urgență! Urmăriți recomandările noastre, accesați platforma națională de pregătire în situații de urgență fiipregatit.ro și descărcați gratuit aplicația de mobil DSU.

Măsuri întreprinse de autorități pentru gestionarea situației

La nivel central.monitorizarea și coordonarea situației operative prin structurile de specialitate; realizarea manevrei de forțe și mijloace la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență prin suplimentarea în județele BT și IS cu 9 autospeciale pentru transport personal și victime multiple (4 în BT și 5 în IS) și 8 ȘENILATE (4 în BT și 4 în IS) din județele BC, BN, BZ, CV, GL, HR, MS, SV și VN.

La nivel teritorial - transmiterea prognozelor, avertizărilor, înștiințărilor și informărilor, privind producerea fenomenelor meteorologice periculoase către autoritățile competente, în vederea dispunerii măsurilor specifice; menținerea în stare de operativitate a tuturor categoriilor de mijloace și echipamente pentru asigurarea acțiunilor de răspuns, astfel încât, la ordin, manevra de forțe și mijloace să se realizeze în cel mai scurt timp; instituirea permanenței la nivelul autorităților locale din zonele aflate sub avertizare de fenomene hidrometeorologice periculoase; activarea Centrelor Județene de Coordonare și Conducere a Intervenției parțial prin operaționalizarea Grupelor Operative la nivelul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență din 8 județe (BT, BN, IS, MM, MS, NT, SM și SV); creșterea capacității operaționale la nivelul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență ale Județelor Botoșani, Iași și Suceava. întrunirea în ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență la nivelul a 3 județe (BT, IS și SV); emiterea unui mesaj de informare a populației prin sistemul RO-ALERT în contextul avertizărilor hidrometeorologice la nivelul județului Botoșani.

