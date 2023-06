Percheziții la persoane implicate în activități fictive de reciclare a anvelopelor uzate

Potrivit IPJ Mehedinți, două persoane vor fi duse la audieri.

Din cercetări, a reieșit că în perioada 2019-2022 administratorul unei firme autorizate să desfășoare activități de reciclare a anvelopelor uzate a determinat reprezentanții mai multor agenți economici care introduc pe piața națională anvelope noi să inducă în eroare Administrația Fondului pentru Mediu, prin depunerea de declarații fiscale în care au fost cuprinse date nereale, referitoare la activități de colectare și reciclare a anvelopelor uzate.

Prejudiciul creat este de 6.975.930 de lei.

În acest caz, cercetările continuă sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătura privată, în formă continuată și evaziune fiscală.

(sursa: Mediafax)