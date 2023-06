Ediţia a noua a Race for the Cure - duminică, la Stadionul Naţional ''Arcul de Triumf'' din Capitală

Fundaţia Renaşterea organizează pe 11 iunie tradiţionala cursă caritabilă Race for the Cure România - Cursa de alergare/plimbare de 5 km sau de 1 km cu punct de Start/Sosire la Stadionul Naţional 'Arcul de Triumf' din Bucureşti. Programul de înscrieri la faţa locului va începe la ora 8,00, iar startul se va da la ora 9,30, arată organizatorii, într-un comunicat.



Ediţia din acest an aduce, pe lângă prezenţa la cursa fizică din Bucureşti, posibilitatea locuitorilor din alte oraşe din ţară sau din diaspora să susţină şi să doneze pentru femeile din România pentru prevenţia şi combaterea cancerului de sân şi de col uterin, prin intermediul platformei europene www.raceforthecure.eu. Înscrierile şi donaţiile pentru România se pot face şi pe siteul www.fundatiarenasterea.ro, până la sfârşitul lunii noiembrie.



"Anul acesta, pentru a noua oară, vom sărbători sănătatea, la Race for the Cure România, împreună cu familia, cu prieteni, colegi, dar şi cu învingătoarele în lupta cu cancerul! De asemenea, românii de pretutindeni îşi pot arăta solidaritatea faţă de femeile vulnerabile, înscriindu-se pe raceforthecure.eu/ro şi alegând să susţină Fundaţia Renaşterea. Astfel, suntem alături de femeile din România, în drumul către combaterea cancerului, prin prevenţie, stil de viaţă sănătos şi acces la investigaţii medicale. Statisticile sunt alarmante în ceea ce priveşte rata mortalităţii din cancerele feminine în România, comparativ cu celelalte ţări din Europa. Pe 11 iunie vom colora din nou Bucureştiul în roz, iar fiecare înscriere e transformată de Fundaţia Renaşterea în analize medicale pentru femeile defavorizate, ce le pot salva viaţa! Împreună suntem mai puternici!", a declarat Mihaela Geoană, preşedintele fondator al Fundaţiei Renaşterea, potrivit comunicatului.



Participanţii la cursa din 11 iunie, de la Stadionul Naţional ''Arcul de Triumf'', se vor bucura, alături de familie, colegi şi prieteni, de o mulţime de surprize.



''Anul acesta, cursa nu va mai fi una competitivă! Vom sărbători sănătatea, îmbinând sportul, distracţia şi emoţia, printr-o plimbare sau alergare roz, precum o fac alte 32 de ţări din Europa'', precizează organizatorii.



Traseul cursei de alergare / plimbare de 5 km din Bucureşti este următorul: Start - esplanada Stadionului Naţional Arcul de Triumf - Str. Alexandru Constantinescu, Arcul de Triumf, Şos. Kiseleff, până în Piaţa Victoriei, cu retur pe Şos. Kiseleff, până la Arcul de Triumf, continuând pe Str. Alexandru Constantinescu, până la Poarta Roz. Traseul Pink walk de 1 km este: Start - esplanada Stadionului Arcul de Triumf, Str. Alexandru Constantinescu, Arcul de Triumf şi retur cu întoarcere spre dreapta, pe trotuar, până la Poarta Roz. Delimitarea sensurilor de alergare se va face prin garduri şi bandă.



Taxa de înscriere la Race for the Cure România este de 60 lei pentru adulţi şi 30 lei pentru copiii sub 18 ani. Fiecare participant primeşte un kit (tricou şi număr de participare), apă (1 punct de hidratare pe traseu şi la Sosire), o înscriere la Tombola Renaşterea şi o medalie la terminarea cursei.





Race for the Cure este cea mai mare cursă internaţională destinată promovării sănătăţii şi luptei împotriva cancerului de sân, cel mai mare şi de succes eveniment de informare şi de strângere de fonduri pentru sănătatea femeii. Aflat la a noua ediţie în ţara noastră, Race for the Cure aliniază România la linia de start a Europei în cursa pentru prevenirea şi combaterea cancerului la femei.



La ediţia din 2022 a cursei Race for the Cure România, s-au înscris 2.730 de participanţi şi tot atâtea teste medicale gratuite au fost oferite femeilor vulnerabile, la Centrul Medical de Excelenţă Renaşterea din Bucureşti şi prin intermediul Unităţii Medicale Mobile Renaşterea.