Ore de foc pentru salvatorii Staţiei de Pompieri Midia-Năvodari

Dis de dimineaţă, de la schimbarea serviciului, echipajele operative din cadrul Staţiei de Pompieri Midia-Năvodari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa nu au avut timp să îşi tragă sufletul. Notele de anunţare pentru diverse situaţii de urgenţă la care au fost alocate nu au contenit să vină.

Una din cele mai mari şi mai solicitante intervenţii a fost la un incendiu ce a cuprins o casă din cartierul Peninsula, din oraşul Năvodari. Primul apel la numărul unic de urgenţă 112 a fost efectuat puţin înainte de ora 16.00. Apoi a urmat o cascadă de alte apeluri de la oamenii speriaţi deoarece focul se manifesta violent: flăcările se propagaseră deja, la momentul apelurilor, de la o anexă, la polistirenul care învelea casa, apoi a urcat spre pod şi a răbufnit, cel mai probabil acela fiind şi momentul în care a fost vizibil, iar oamenii s-au alertat şi au sunat la 112. Până la sosirea echipajelor de intervenţie, oamenii din zonă deja se mobilizaseră şi încercau să limiteze focul cu ajutorul mijloacelor de primă intervenţie. Imediat, pompierii militari au constituit un binom de căutare-salvare şi un altul pentru localizarea focarului în timp ce, în exterior, acţiona un dispozitiv care împiedica propagarea incendiului la gospodăriile învecinate, pentru că acest pericol era unul real. Intervenţia a durat mai bine de o oră şi jumătate şi a fost nevoie de întreaga capacitate a staţiei de la Midia, dar şi de autospeciale în sprijin de la două subunităţi – Detaşamentul de Pompieri „Slt. Fripis Marius Daniel” şi Detaşamentul de Pompieri Palas. Pompierii militari au fost surprinşi de unitatea de care au dat dovadă localnicii din zonă. Deşi mulţi erau la muncă, când au auzit că un incendiu a izbucnit la casa vecinilor au venit imediat la faţa locului şi chiar i-au ajutat pe pompieri, după lichidarea incendiului, să înlăturare efectele negative, degajând din curte elementele de construcţie, bucăţile de acoperiş şi alte materiale care au fost afectate. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, ci pagube materiale.

În timpul acestei intervenţii, când se lucra încă pentru înlăturarea efectelor negative, pompierii militari de la Staţia Midia au primit o nouă misiune: lichidarea unui incendiu ce se manifesta la hornul şi podul unei casei din Cogealac. Două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, autocisterna şi ambulanţa SMURD B2 au fost alocate imediat la faţa locului. Şi în acest caz, mobilizarea cetăţenilor a fost ireproşabilă, fiind alertat şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. Incendiul a fost lichidat fără probleme şi fără a se înregistra victime.

„Echipajele s-au retras în bază pentru refacerea capacităţii de luptă – întocmirea documentelor aferente celor două intervenţii, realimentarea autospecialelor cu apă, spumogen şi combustibil, reumplerea buteliilor de aer comprimat, curăţarea echipamentului etc. Nici bine nu s-au încheiat operaţiunile, căci am fost solicitaţi la o nouă intervenţie: incendiu ce se manifesta la un apartament dintr-un bloc de locuinţe din Năvodari. Am ajuns imediat la faţa locului. Din fericire, a fost vorba despre o tigaie uitată pe aragaz. Bucătăria era inundată cu fum şi s-a procedat la ventilarea încăperii. Nu au fost pagube majore şi, cel mai important, nu au fost victime”, a declarat comandantul Staţiei de Pompieri Midia-Năvodari, plt.adj.şef Mihai Dănilă. Pentru această intervenţie au fost alertate şi forţe de la Detaşamentul de Pompieri „Slt. Fripis Marius Daniel” care tocmai se retrăgeau în bază, după ce au finalizat misiunea de asigurare a raionului de intervenţie de la Midia-Năvodari.

„Au fost câteva ore bune de foc, pot să spun, care au solicitat echipajele de intervenţie. Noi toţi ne facem meseria cât putem noi de bine; suntem ca o familie şi ne cunoaştem foarte bine între noi, ne sprijinim, ne ajutăm, ne ştim unuii altora limitele şi ne completăm foarte bine. Cel mai important lucru pentru noi este să ne îndeplinim misiunile şi, dacă mai punem şi puţin suflet în meseria pe care ne-am ales-o, lucrurile merg şi mai bine”, a mai spus comandantul Staţiei de Pompieri Midia-Năvodari, plt.adj.şef Mihai Dănilă.

Felicitări, tuturor colegilor pentru efortul depus în slujba oamenilor, pentru curajul, perseverenţa şi determinarea de care dau dovadă zi de zi!

