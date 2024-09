„Străzi deschise”: Concerte, spectacole de teatru, momente de acrobaţie şi expoziţii, pe Calea Victoriei, în contextul „Zilelor Bucureştiului”

Potrivit unui comunicat al ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti transmis, vineri, evenimentul care a bucurat publicul bucureştean în ultimele şase zile, "Bucharest Music Film Festival", ajuns la a XII-a ediţie, va culmina cu alte reprezentaţii de muzică live.



Sâmbătă, de la ora 19,00, orchestra New Hope, împreună cu violonistul Valentin Şerban şi soprana Veronica Anuşca, va transmite un mesaj de armonie şi solidaritate prin muzică, în cadrul concertului finanţat de Ministerul Culturii "Romania for Peace". Orchestra Naţională Radio, dirijată de Cristian Spătaru, alături de soprana Valentina Naforniţa, va marca finalul celei de-a XII-a ediţii a festivalului, duminică, de la ora 20,00, printr-un concert de muzică clasică.



Asociaţia Youth Vision for Society, în parteneriat cu Revista Arhitectura şi Uniunea Arhitecţilor din România, organizează, de joi până sâmbătă, evenimentul "Urban Explorers - Night Session", dedicat descoperirii patrimoniului arhitectural şi istoric al Bucureştiului. Expoziţia de maşini retro de pe strada Jean Louis Calderon, ce va fi vernisată, vineri, la ora 17,30, face parte din programul "Străzi deschise, Bucureşti - Promenadă urbană" şi va putea fi vizitată în weekend.



Locuitorii Capitalei pot, de asemenea, să descopere lucrări de pictură, grafică, artă decorativă, iconografie şi design vestimentar, în cadrul expoziţiilor prezentate de Şcoala de Artă Bucureşti la sediul instituţiei din strada Cuza Vodă nr. 100 (Sectorul 4), în intervalul orar 15,00-20,30. Mai mult, un workshop de design vestimentar, coordonat de Maria Constantinescu, va avea loc, sâmbătă, între orele 14,00 şi 20,00.



Pe Calea Victoriei, în cadrul programului "Străzi deschise" din acest weekend, vor fi instituite restricţii rutiere, în intervalul orar 10,00-22,00, sâmbătă, respectiv între orele 11,00 şi 22,00, duminică. Se va permite traversarea pe segmentul de drum de la intersecţia cu bulevardul Dacia, strada Ştirbei Vodă, strada Ion Câmpineanu, bulevardul Regina Elisabeta. Traficul Societăţii de Transport Bucureşti va fi deviat, fără afectarea călătorilor.



Circulaţia rutieră pe Calea Victoriei se va relua pe timpul nopţii, până dimineaţa, atât sâmbătă, cât şi duminică, începând de la ora 23,00. Pentru siguranţa participanţilor la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă maşini se închid şi pistele de biciclete.



În ceea ce priveşte programul artistic al "Străzi deschise", sâmbătă, pe Calea Victoriei, vor avea loc o serie de activităţi dedicate celor mici. Actorii Teatrului de Animaţie Ţăndărică vor pune în scenă spectacolul "Freestyle Puppetry", iar artiştii Circului Metropolitan Bucureşti vor susţine un minishow de acrobaţie.



Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice se alătură proiectului "Străzi deschise", cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice, cu un concert ce va fi susţinut, sâmbătă, de corul din programului naţional "Cantus Mundi".



Atât sâmbătă, cât şi duminică, în intervalul orar 10,00-20,00, Galeria Galateca şi Asociaţia Culturală Neo Art România invită publicul să admire instalaţia de artă contemporană "Somnul raţiunii naşte idei", lucrare creată de Alexandru Simion-Boeriu.



În ambele zile de weekend trecătorii sunt invitaţi la Lounge-ul Europa FM, unde se pot relaxa, pe fundalul unor ritmuri ambientale. Iubitorii de muzică live vor putea asculta reprezentaţiile de muzică folk susţinute de Trupa TheM. De asemenea, duminică, în intervalul orar 17,00-21,00, trupa Real va susţine recitaluri.



Teatrul de Revistă "Constantin Tănase" invită publicul la evenimentul "Zilele Bucureştiului" la Teatrul Tănase. Foaierul Sălii Savoy găzduieşte expoziţia de costume de teatru şi obiecte personale care au aparţinut unor artişti ai revistei, caiete-program vechi, afişe şi fotografii rare, cu artişti emblematici - o incursiune în istoria Teatrului de Revistă din Bucureşti. Intrarea este liberă.



Pe parcursul weekendului, în zona Statuii Iuliu Maniu, artistul Vasile Catrina va realiza caricaturi.



Bucureştenii pot afla mai multe despre oraşul în care trăiesc în cadrul unor expoziţii deschise la Casa Filipescu-Cesianu a Muzeului Municipiului Bucureşti.



Arcul de Triumf este deschis publicului, în ambele zile de weekend, între orele 12,00-20,00, iar accesul publicului este gratuit. AGERPRES