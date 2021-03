Suceava: Spitalul Judeţean şi spitalul din Rădăuţi nu mai au paturi libere la ATI pentru bolnavii COVID-19

Hepta

Secţiile ATI ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava şi Spitalului Municipal Rădăuţi nu mai au paturi libere pentru bolnavii de COVID-19, informează Prefectura Suceava.



Potrivit sursei citate, la SJU Suceava sunt internaţi 53 de pacienţi cu forme severe şi grave de boală, iar la unitatea medicală din Rădăuţi - şase pacienţi cu forme grave de COVID-19 şi doi în stare critică.



Prefectura Suceava precizează că din totalul celor 526 pacienţi internaţi în SJU, 148 pacienţi sunt diagnosticaţi cu COVID-19, zece sunt în zona tampon şi 368 pacienţi sunt cu afecţiuni non-COVID.



Dintre pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19, doi prezintă forme uşoare, 93 au forme medii ale bolii, 35 prezintă forme severe, iar 18 cu forme grave sunt internaţi în secţia ATI, nouă fiind ventilaţi non - invaziv şi cinci intubaţi.



SJU Suceava dispune, la această dată, de 368 paturi libere, dintre care 48 pentru pacienţi cu COVID-19, are 18 ventilatoare, patru fiind destinate patologiei COVID-19.



La Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc sunt internaţi 21 de pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19, dintre care 11 cu forme grave, la Spitalul Municipal Vatra Dornei sunt 27 de pacienţi cu COVID-19, dintre care zece cu forme grave şi niciun pat liber pentru această patologie.



Totodată, la Spitalul Orăşenesc Gura Humorului sunt internaţi 17 pacienţi cu COVID-19, iar la Spitalul Boli Cronice Siret şapte.



Numărul total de persoane testate în judeţ, până în prezent, este de 176.901, în ultimele 24 de ore fiind testate 903 de persoane.



La momentul actual, în judeţul Suceava sunt 784 cazuri de infecţie cu noul coronavirus în evoluţie. La nivelul judeţului Suceava se înregistrează un număr de 20.729 de persoane declarate vindecate.



Totalul persoanelor vaccinate în judeţul Suceava este de 46.601, dintre care 23.410 de persoane cu rapel. Judeţul Suceava are o populaţie de aproximativ 635.000 de locuitori.