20 de cursanți, pregătiți în primul centru vocațional în ospitalitate deschis la Oradea

Un număr de 20 de cursanți vor fi pregătiți în management hotelier și artă culinară în cadrul primului centru vocațional în ospitalitate din România, deschis la Oradea.

Reprezentanții centrului OHMA declară că acesta este înființat sub licența Vocational Education and Training by École hôtelière de Lausanne, Elveția.

La cursurile noului centru s-au înscris 20 de cursanți care vor fi pregătiți de traineri din România și Serbia în domeniile management hotelier și artă culinară.

Organizatorii anunță că pentru urmarea cursurilor de 6 luni sub licență elvețiană, care este recunoscută internațional, cursanții vor plăti de la 1.400 până la câteva mii de euro.

Absolvenții cursului vor primi locuri de muncă în domeniul ospitalității, în hoteluri și restaurante, în România sau în străinătate.

La eveniment a participat și ambasadorul Elveției în România, Arthur Mattli.

