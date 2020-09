A fost deschis un nou punct de trecere a frontierei cu Ungaria

A fost deschis un nou punct de trecere a frontierei de stat româno-ungare, Borş II (România) - Nagykereki (Ungaria), în prezenţa ministrului român de Externe, Bogdan Aurescu, al Transporturilor, Lucian Bode, şi a ministrul ungar de Externe, Szijjarto Peter.

În același timp, a fost inaugurată și porţiunea de autostradă Biharia-Borş, de 5,35 kilometri, care interconectează autostrăzile A3, din România, şi M4, din Ungaria.



" Astăzi, deschidem oficial traficul din ambele direcţii pe secţiunile de autostradă corespunzătoare A3 şi M4 şi inaugurăm, totodată, şi punctul de control la trecerea frontierei de pe teritoriul Ungariei", a declarat Lucian Bode.



Este vorba de o a doua colaborare cu partea maghiară în domeniul transfrontalier, după acordul deja implementat pentru conexiunea A1 Nădlac - Arad - M43 Csanadpalota-Mako-Szeged.



Se are în vedere şi un al treilea acord, partea română aprobând în luna august un memorandum pentru stabilirea conexiunii dintre drumul expres Satu Mare - Oar din România şi drumul expres Mateszalka - Csenger din Ungaria, un nou punct de trecere a frontierei urmând a fi inaugurat în 2024.



Punctul de trecere este construit de partea ungară, la 700 de metri pe teritoriul Ungariei, cu 10 benzi pe fiecare sens, intrare şi ieşire - patru pentru autoturisme, două pentru autocare şi patru pentru automarfare. Pentru a deservi non-stop cele 20 de artere, Poliţia de Frontieră a suplimentat personalul cu 150 de poliţişti de frontieră.



Punctul de trecere a frontierei Borş II - Nagykereki va funcţiona zilnic şi beneficiază de dotări moderne. Înainte de a ieşi din România, de-o parte şi de alta a autostrăzii s-au construit două parcări. La ieşirea din ţară, în parcare se vor efectua operaţiunile de cântărire a automarfarelor şi se vor putea achiziţiona vignete.



"Au fost asigurate condiţii de lucru pentru personal foarte bune. Totul este nou, am achiziţionat absolut toată tehnica necesară. Partea ungară ne-a pus la dispoziţie spaţiile, iar noi am achiziţionat tehnica de lucru. Statul de organizare a sectorului a fost suplimentat cu 150 de poliţişti de frontieră, prin redistribuire", a declarat fostul inspector şef al ITPF Oradea, Marin Bondar.



Autostrada A3 Transilvania este construită în judeţul Bihor între Suplacu de Barcău şi Borş (3C) şi este împărţită în trei tronsoane: 3C3 Biharia - Borş (5,35 km) - executat, 3C2 Chiribiş - Biharia (28,55 km) - lucrări ce vor fi realizate de firma Selina, contract semnat pentru 326,5 milioane de lei, şi 3C1 Suplacu de Barcău - Chiribiş (26,35 km) - urmează licitaţia.