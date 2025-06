Un naționalist acuză: Georgescu și Simion? Caractere ipocrite, egoiste și în foame de putere 

Frăția Ortodoxă este una din organizațiile aflate în atenția publică după ce, în timp, membrii acesteia au participat la activități catalogate drept legionare. Frăția Ortodoxă a fost acuzată că a sprijinit organizația lui Călin Georgescu înainte de alegeri și, totodată, a fost un mecanism pentru promovarea aripii dure a AUR. Pentru prima dată în România, liderul organizației, Dan Grăjdeanu, a oferit detalii despre activitatea Frăției Ortodoxe și despre implicarea acesteia în politică.

Detaliile - în special în privința colaborării cu George Simion și cu Călin Georgescu - sunt explozive. Un simplu exemplu: mulți și-l amintesc pe Călin Georgescu - într-un clip de promovare - închinându-se în biserică. Atunci a prins imaginea acestuia de bun creștin. Realitatea: când a fost rugat să apară public cu icoana Maicii Domnului lângă el, liderul suveranist s-a zburlit și a făcut o criză de nervi.

Ce înseamnă Frăția Ortodoxă?

Sunt Dan Ciprian Grăjdeanu, coordonatorul Frăției Ortodoxe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Aceasta e titulatura completă. Organizația este o entitate apărută din nevoia firească de a face ceva în societate urmând exemplele sfinților, eroilor și martirilor neamului neomânesc. Entitatea a apărut după ce am citit despre viețile mărturisitorilor din închisorile comuniste. În special despre viața părintelui Calciu Dumitreasa. Martirul a stat 21 de ani la închisoare. A fost arestat în 1947 - atunci când s-au consemnat zeci de mii de arestări ale opozanților regimului comunist. Părintele a fost condamnat ca legionar, asa cum au fost toți…..

De aici și informația că Frăția Ortodoxă este neolegionară? Sunteți catalogați ca organizație extremistă de extremă-dreapta…

Această definiție vine de la niște oameni care, cred eu, sunt superficiali și care nu au cunoscut niciodată Frăția Ortodoxă. Frăția nu este legionară. Nu este nici extremistă. Din moment ce se bazează pe conceptele creștine a căror bază este dragostea.

Frăția încearcă să dea un exemplu personal de mobilizare pentru ca societatea să devină mai bună….

Cum?

Prin acțiuni concrete în ajutorarea copiilor, bătrânilor, monahilor. Avem acțiuni ale fraților (acesta este termenul membrilor organizației, un fel de limbaj monahal n.n) pentru orfelinate, azile de bătrâni. Au mers acolo unde a fost nevoie, au ajutat: în principal este vorba de muncă brută, grea. Au construit, au spart lemne, au reparat clădirile. Le-au modernizat cu ce bani am mai strâns. Alte acțiuni au fost atunci când au existat dezastre. La inundații. Am mai construit case pentru familii nevoiașe, cu mulți copii. Acolo unde nu am putut, i-am ajutat cu ce am strâns.

Pe parte politică s-a vorbit că sunteți susținători ai lui Călin Georgescu și afiliați, cumva, partidului lui George Simion, AUR..

Dacă ne raportăm la George Simion și Călin Georgescu… i-am susținut inițial. Dar, după aceea, convingându-mă de caracterul lor, am încetat să fac asta.

Despre ce caracter vorbiți?

Vorbim de ipocrizie și egoism și foame de putere. Prezente și la Simion, și la Georgescu. Și de mândrie, un păcat capital în credința creștină. Când a apărut AUR, eu am considerat că acest partid reprezintă valorile noastre. În 2020, am crezut, pe cuvânt, ce ziceau. Că vor dezvolta, vot promova cei patru piloni importanți: credința, națiunea, libertatea și familia. Piloni care sunt conținuți în ideea comună a credinței creștin-ortodoxe. Dar, în timp, am observant că nu au de gând să urmeze aceste idealuri și ne-am retras.

Inițial, eu am devenit membru al AUR și am îndemnat frații să devină membri. Și atunci Frăția avea multe acțiuni pentru mănăstiri, pentru săraci, aduceam un plus de valoare. Prin comportamentul nostru încercam să determinăm membrii AUR să fie ca noi, să urmeze exemplul nostru..

Adică?

Adică să devină mai buni și să facă fapte concrete în sprijinul românului, acolo unde are nevoie. Apoi, s-a stabilit că cel mai potrivit rol al meu ar fi de vicepreședinte al partidului, responsabil cu educația membrilor. Lucru care, mai târziu, nu s-a pus în practică. Și mai târziu, observând că duhul din cadrul partidului nu avea vreo legătură cu pilonul credinței creștin-ortodoxe, ne-am retras din această lucrare care ar fi adus un prejudiciu societății.

Adică activitatea AUR aduce prejudicii societății?

Orice om care nu practică cu adevărat credința creștină este dispus la compromis. Iar compromisul aduce prejudicii societății. Mă refer la George Simion. Dar și la Călin Georgescu.

Care e legătura dintre Frăția Ortodoxă și Călin Georgescu?

Călin Georgescu a venit la noi în 2021 și mi-a spus că el va fi președintele României! Ne-a cerut sprijinul, să-l ajutăm, căci o să ajungă în acea poziție și va promova mai bine valorile noastre. Așa că am început să facem acțiuni de voluntariat, comune cu organizația lui - „Pământul Strămoșesc”. Dar noi aveam cam nouăzeci și opt la sută din contribuția fizică. Iar ei filmau. Cu filmele astea s-au promovat în campania electorală. Ziceau că au făcut ei respectivele acțiuni. Pe urmă ne-am oprit să mai colaborăm cu Georgescu. Am aflat că este mason și am văzut că nici nu stăpânea noțiunile creștine. Iar când a mai zis și că Sfânta Evanghelie e scrisă de o minte diabolică…

Acesta a fost momentul clar al rupturii, probabil…

Momentul clar a fost după turul întâi. El ne spusese că se trage dintr-un lung lanț de preoți și este continuator al propovăduitorilor credinței. Așa că noi i-am spus că ar fi bine ca - în momentul interviurilor sau al declarațiilor video - să aibă în fundal o icoană cu Maica Domnului. S-a iritat rău! Unul dintre oamenii lui de încredere m-a sunat să ne certe că de ce am propus să fie în apropierea lui icoana cu Sfânta Fecioară. Cristela Georgescu – adică, așa cum își zicea, Echipa de Voluntariat – a răspuns public cum că credința…se manifestă intim! Și, pe urmă, când a fost anulat turul 2, m-au sunat, de fapt Călin Georgescu a sunat personal, să mobilizez Frăția, să declanșăm proteste. Iar eu am făcut apel de pace.

Adică voia scandal în România?

Da, gândindu-mă și la ce a făcut Potra (personaj pe care Dan Grăjdeanu susține că nu l-a întâlnit niciodată n.n), asta dorea. Călin Georgescu are o carismă…folosește anumite sintagme care aduc ceva în sufletul omului. A studiat tehnica de manipulare, asta e credința mea. A mers pe durerile poporului român. A venit ca un salvator. În realitate, eu consider că nu e așa. Unde a locuit el în Austria, preotul paroh de acolo nu l-a văzut niciodată! Și cred că ceea ce s-a întâmplat a fost o lucrare prin care el a vrut să expună toate entitățile naționaliste. Pentru a le compromite. Văzând că în societate cresc sentimentele patriotice, s-a vrut să fie distruse prin acest om. Așa cred după ce am văzut cum este Călin Georgescu și din ce am vorbit cu el.

Frăția Ortodoxă este o organizație naționalistă?

Frăția a plecat de la un sentiment patriotic, de datorie față de țară și neam și a ajuns la o profundă trăire creștină care exclude extremele. Mai clar, la început eram câțiva oameni care încercam să facem fapte concrete în sprijinul celor aflați în nevoie. De-a lungul anilor ne-am îmbogățit duhovnicește și am ajuns la câteva zeci de mii de oameni și la mii de acțiuni.

Cea mai mare acțiune are loc în fiecare an. Pe 2 ianuarie, la Valea Plopului, în județul Prahova. Ne strângem mai bine de o mie de oameni ca să ajutăm cei 400 de orfani și bătrâni îngrijiți acolo de părintele Nicolae Tănase.

Relația cu Biserica Ortodoxă Română este una normală. N-am avut niciodată contacte cu ierarhia BOR, dar suntem alături de ea. Relația cu BOR e prin Sfânta Evanghelie. Prin duhovnicii noștri. Nu e cazul să ne ducem să ne vedem cu înalte fețe, noi avem duhovnicii noștri. Și legătura mai puternică decât Sfânta Evanghelie care este?

…o relație cu Gigi Becali?

Cu domnul George Becali am avut foarte multe proiecte în comun. El ne-a sunat și am avut sute de cazuri în care am colaborat. Biserici, mănăstiri…Frăția nu este finanțată de domnul Becali, dar am primit în multe rânduri ajutor de la dânsul. Organizația se întreține în mare parte din cotizațiile membrilor și ale simpatizanților.

Ați avut și un fel de politică externă

Politică externă? Noi suntem în țara noastră și ne interesează poporul român. Natural, suntem împotriva politicii imperialiste rusești. Locul României este în Europa, una bazată pe concepte creștine…

Dar au mai fost ciocnirile de la Valea Uzului și Băile Tușnad

Da, au mai fost ciocniri cu extremiștii maghiari. Cei implicați la Valea Uzului. Acolo, au pus pe crucile eroilor români pungi negre.. Maghiarii, conduși de autoritățile din Harghita, s-au pus în fața cimitirului și au legat porțile cu lanțuri. Până să ajungem la cimitir, oamenii din Dărmănești au ajuns acolo, au forțat intrarea, i-au îndepărtat pe extremiști fără să-i lovească. După ce s-au calmat, am ajuns și noi. Noi veniserăm cu preoți și am făcut slujbă de pomenire. Am revenit an de an să facem pomenirea eroilor. Punem lumânări la toate crucile și facem pomenirea tuturor celor căzuți.

La Băile Tușnad ne-am dus având în vedere declarațiile lui Viktor Orban de dinainte de Tabăra de Vară – zicea că Transilvania nu e pământ românesc. Noi ne-am dus cu steaguri, să participăm la lucrări. Ne înscrisesem legal și regulamentar. Pe platforma lor. Dimineata, la 3, am primit mail că s-a respins accesul nostru în tabără. Noi ne-am dus, am stat la poartă. Laszlo Tokes a început cu „Bine ați venit în regiunea autonomă Băile Tușnad”. A continuat Viktor Orban, care a zis că nu recunoaște Transilvania ca fiind pământ românesc. La ieșire, am vrut să le arătăm tricolorul, cineva m-a lovit, mi-a spart o bucățică de vertebră din coloană, am fost operat imediat. Nici acum nu se știe cine m-a lovit.

Ieri, aproximativ 30 de membri ai Frăției Ortodoxe au participat la „marșul de sfințire a Căii Victoriei”, după ce în acest loc a avut loc, cu o zi înainte, parada LGBT – Bucharest Pride. În fruntea coloanei, după Gigi Becali și soborul de preoți și călugări, Dan Grăjdeanu a mai răspuns unei întrebări:

De ce ați ales acest marș pe Calea Victoriei?

Am considerat necesar ca Frăția Ortodoxă să aibă o manifestare în contrapondere cu promovarea homosexualității prin paradele care au trecut pe aici. Asta, pentru că învățătura creștină notifică homosexualitatea ca fiind unul dintre cele mai mari păcate împotriva firii, pentru care Dumnezeu a ars Sodoma și Gomora. Promovarea acestor tipuri de acțiuni, cum este Bucharest Pride, pot debusola copiii și tinerii României. E o procesiune de sfințire a locului pe unde au trecut acești oameni stăpâniți – considerăm noi – de un demon. În spatele fiecărui păcat stă câte un demon.

