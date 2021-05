A început războiul contra hackerilor. Numărul atacurilor de tip ramsomware a crescut cu 60%

Numărul atacurilor de tip ramsomware a crescut cu 60% şi au generat plăţi de 18 miliarde de dolari. Compania petrolieră Colonial a plătit 5 milioane de dolari să-şi repornească operaţiunea. Financial Times dezvăluie că hackerii au ajuns să câştige mai mult decât companiile ţintite.

Financial Times anunţă că un adevărat război, care are loc de un an, se desfăşoară între companii şi grupările de hackeri. Iar atacatorii au ajuns să câştige mai mult decât cei pe care îi atacă.

18 miliarde de dolari. Atât au primit hackerii în urma atacurilor de tip ransomware.

Ultimul caz este al companiei petroliere Colonial care a achitat 5 milioane de dolari ca să-şi repornească reţeaua de 9 mii de kilometri. Joe Biden a semnat un ordin executiv cu privire la securitatea cibernetică.



„Se întâmplă peste tot. Toţi aceşti criminali cibernetici văd o oportunitate în cloud, în conectivitatea noastră. Cu toţii trebuie să fim foarte vigilenţi. Asta înseamnă că toate companiile trebuie să folosească cele mai bune metode pentru ceea ce numim ”, a spus Jennifer Granholm, secretarul pentru energie al SUA.



Dacă autorităţile încearcă să oprească atacurile din sectorul public, multe dintre companiile ţintite sunt din cel privat. Sfatul autorităţilor este ca fiecare individ să încerce să se protejeze singur.



„Nu ar trebui să intrăm pe vreun email cu fişiere ataşate de la persoane pe care nu le cunoşti. Vrem să trimitem acest mesaj către sectorul privat, către alte agenţii guvernamentale că toată lumea să fie în stare de alertă şi să instalăm cele mai noi şi cele mai bune device-uri pentru cybersecurity”, a afirmat Jennifer Granholm.

