„Sunt un director solidar cu elevii și profesorii din școală”

Ce crede ministerul că face: Simulare de calcul în sistem de plata cu ora, profesor gradul didactic I (15 ani vechime) Salariu de bază: 9.346 lei Pentru 72 ore/lună (normă didactică 16 ore): Brut: 130 lei/oră, Net: 106 lei/oră Pentru 160 ore/lună (normă de muncă): Brut: 58 lei/oră, Net: 36 lei/oră Ce ar putea să obțină ministerul, calcule anuale: Normă întreagă – salariu brut anual: 9.346 × 12 luni = 112.152 lei / an calendaristic Normă echivalentă per contract de colaborare (ex: 18 ore/săpt.): 130 lei × 18 ore/săpt. = 2.340 lei / săptămână, 2.340 lei × 36 săpt. = 84.240 lei / an școlar[1] 112.152 lei este cu aproximativ 33,14% mai mare decât 84.240 lei Diferența anuală pe normă: 27.912 lei (112.152 - 84.240 lei) Număr total de norme vizate pentru a fi plătite la un cuantum mai mic: 30.000 Dar, în fapt, impactul bugetar al trecerii lor din statul de „norme teoretice = aglutinări de ore disponibile, discipline diferite în școli diferite) este o creștere de 837.360.000 lei (27.912 lei × 30.000), la care se adaugă și alte costuri asociate, cum ar fi naveta, comasare de ore într-o singură zi a săptămânii etc.