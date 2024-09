Doliu în presa românescă. A murit Dragoș Tăbăran, jurnalist TVR și expert în spațiul ex-sovietic

Televiziunea Română a transmis un mesaj de condoleanțe: „Veste tristă pentru TVR și pentru jurnalismul românesc. Dragoș Tăbăran, un expert al știrilor externe și un specialist in spatiul ex-sovietic, s-a stins din viață în această dimineață.A fost alături de Știrile TVR în toate conflictele internaționale din ultimele trei decenii. Vorbea, printre altele, limba rusă și a tradus în direct primele declarații la începutul invadării Ucrainei. Era un profesionist și un om dedicat demnității editoriale. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

„Nu pot sa cred! Am fost colegi si mai mult de atat, am fost impreuna in Irak, la inceputul razboiului. Dumnezeu sa te odihneasca, Dragos!” a postat Cristina Liberis.

Această pierdere reprezintă un moment trist pentru jurnalismul românesc, Dragoș Tăbăran fiind recunoscut pentru acuratețea și devotamentul său față de meserie.