AFM prelungeşte sesiunile de înscriere în programele ''Rabla Clasic'', ''Rabla Plus''

Sesiunile de depunere a dosarelor în cadrul Programelor ''Rabla Clasic'' şi ''Rabla Plus'' au fost prelungite până pe 20 noiembrie 2020, a anunţat, vineri, într-un comunicat, Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).



Potrivit sursei citate, în cadrul Programului "Rabla Plus", ca noutate, a fost introdusă eligibilitatea autovehiculelor înmatriculate pentru prima dată cu cel mult şase luni în urmă, faţă de data vânzării şi care nu depăşesc 6.000 de km, inclusiv autovehicule care au fost utilizate pentru activităţi de drive-test sau demo.



În plus, vor fi eligibile în program acele autovehicule care, conform legislaţiilor naţionale din cadrul Uniunii Europene (UE), au fost înmatriculate tehnic în vederea exportului către România, informează AGERPRES



"În direcţia îndeplinirii obiectivelor europene şi naţionale privind mobilitatea urbană sustenabilă susţinem finanţarea achiziţionării de autovehicule electrice şi electrice hibride prin intermediul Programului Rabla Plus. În acelaşi timp, finanţăm în proporţie de 90% din cheltuielile eligibile proiectele depuse de municipiile reşedinţă de judeţ, în vederea extinderii reţelei de staţii de încărcare, atât de necesară în contextul intensificării utilizării autovehiculelor electrice la noi în ţară. Aceste programe au efecte importante în ceea ce priveşte protecţia mediului, reducerea consumului de combustibili convenţionali, precum şi de diminuare a poluării cauzate de traficul rutier", declară preşedintele AFM, Dan Cătălin Vatamanu.



Pe de altă parte, AFM anunţă că sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare pentru Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic - staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ - a fost prelungită până la data de 30 noiembrie 2020.