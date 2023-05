Angajaţii din IT vor o creştere salarială cu cel puţin 20%, care să ţină cont de inflaţie

Conform cercetării "Atragerea candidaţilor IT în anul 2023", cei care activează în sectorul IT îşi doresc un program flexibil şi beneficii extra-salariale. De asemenea, aceştia se aşteaptă să crească numărul de femei angajate în domeniul de specialitate.



În acelaşi timp, tendinţa principală remarcată în urma centralizării răspunsurilor obţinute se referă la reţinerea candidaţilor în a-şi schimba jobul luând în considerare nivelul salarial in piaţă (28% dintre respondenţi), precum şi contraoferta de la locul actual de muncă (23%), însă decizia poate fi decisiv influenţată - conform a 46% dintre respondenţi - de o creştere salarială de peste 20% oferită de o nouă oportunitate profesională.



Totodată, peste jumătate dintre respondenţi (56%) consideră că organizaţiile nu s-au adaptat la procesul de creştere a inflaţiei, în timp ce 40% au răspuns că această adaptare s-a tradus printr-o creştere salarială sau prin oferirea unui mix de creşteri salariale şi extra beneficii.



Cercetarea de specialitate arată că percepţia generală la nivelul angajaţilor IT este legată de lipsa de vizibilitate referitor la planurile companiei cu care lucrează, la imaginea de ansamblu a activităţii organizaţiei. Astfel, 35% dintre respondenţi nu ştiu dacă se anunţă restructurări de personal IT în companie în acest an, iar 51% sunt de părere, din experienţa personală, că organizaţia are planuri de creştere a numărului de angajaţi IT în 2023.



Pe de altă parte, un subiect asupra majoritatea audienţei s-a pus de acord este beneficiul cel mai atractiv din punct de vedere profesional: posibilitatea unui program de lucru flexibil (39%). La întrebarea "Care este motivaţia cea mai mare în decizia de a accepta un job nou?", sistemul de lucru remote a adunat doar 15% din răspunsuri, vizavi de beneficiile salariale, în proporţie de 46%.



De asemenea, în ipoteza acordării de beneficii la locul actual de muncă, preferinţa pentru programul de lucru flexibil (39%) s-a clasat cu mult înaintea altor opţiuni precum programele de învăţare şi dezvoltare, voucherele de vacanţă, plan de investiţii în acţiunile companiei sau activităţi pentru wellbeing.



Datele centralizate în sondaj evidenţiază faptul că aproape o treime dintre respondenţi (31%) sunt de părere că între 20% şi 40% dintre membrii echipei sunt femei, iar 23% au optat pentru răspunsul "între 40% şi 60%".



Sondajul a foest realizat în perioada februarie - aprilie 2023, de către Prohuman, parte a grupului cu acelaşi nume care furnizează servicii de resurse umane în şapte ţări europene, pe un eşantion de 267 respondenţi, angajaţi şi freelanceri în IT&C, inginerie, marketing, precum şi în departamente IT ale companiilor din diverse domenii de activitate: BPO/SSC, Contabilitate/Financiar/Audit, Manufacturing, Producţie, Retail, Entertainment, Banking, Servicii, Telecom.



Profilul angajaţilor care au participat la cercetarea "Atragerea candidaţilor IT în anul 2023" se prezintă astfel: 46% lucrează în companii cu peste 500 de angajaţi sau colaboratori; 54% îşi desfăşoară activitatea în sistem hibrid; 53% sunt angajaţi în companii cu sediul în Bucureşti, urmaţi de 17% în Cluj, iar 30% în alte oraşe ale ţării sau peste hotare: Braşov, Iaşi, Suceava, Craiova, Londra, Bratislava, Geneva.



În ce priveşte experienţa în domeniu, majoritatea respondenţilor (28%) activează pe poziţii Senior (5-10 ani), urmaţi de cei din zona Middle (2-5 ani) în proporţie de 26%, din zona Entry (sub 2 ani de experienţă), respectiv Executive (peste 10 ani de experienţă) - cu 23% din total, fiecare.