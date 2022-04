ANPC a controlat Hala Obor şi a dat amenzi de aproape 400.000 lei

Potrivit unui comunicat, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a intensificat, în ultima perioadă, supravegherea pieţei, în ceea ce priveşte comercializarea produselor care se vor afla pe mesele românilor de Sărbătorile de Paşte. Astfel, ca parte a tematicii de control la nivelul întregii ţări, iniţiate de preşedintele ANPC, Horia Constantinescu, şi coordonate de directorul general, Paul Anghel, miercuri s-au derulat acţiuni de verificare a modului în care sunt comercializate produsele în Hala Obor din Capitală.



Echipe de control ale Comisariatelor Regionale de Protecţie a Consumatorilor din Regiunile Bucureşti-Ilfov şi Prahova au întreprins 24 acţiuni de control, la toţi operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în Hala Obor, precum şi la cea care administrează locaţia, aplicându-se, până la această oră, amenzi contravenţionale în valoare totală de 387.000 lei. Acestor măsuri li s-au adăugat până acum şi oprirea definitivă de la comercializare şi distrugere a peste 800 de kg de carne, în valoare aproximativă de 30.000 lei, precum şi oprirea temporară a prestării de servicii, până la remedierea deficienţelor, a patru magazine şi două raioane de magazin şi remedierea deficienţelor întregului complex, în maximum 15 zile.



Dintre operatorii economici verificaţi, nouă comercializează produse nealimentare şi se află încă în curs de verificare, precizează ANPC.



"Am fost la cumpărături în Obor. Acolo unde mielul nu este doar un aliment specific sărbătorilor pascale, ci reprezintă, în primul rând, o sursă de venituri speculative. Aşa înţeleg cei care se pretind a fi producători să îşi respecte concetăţenii. Aruncă preţurile la cer, dar ţipă cât îi ţin puterile când alţii, în alte domenii, fac acelaşi lucru. Am luat şi noi aproape o tonă de carne şi culmea ne-au dat şi bani - vreo 400 de mii de lei. În felul acesta, am adus la bugetul de stat, în folosul românilor, parte din banii smulşi din buzunarele lor de către oportuniştii cu pretenţii de comercianţi cinstiţi. Pare că şi Hala Obor şi-a pierdut strălucirea de odinioară, jucând zaruri cu cei de acolo, a căror manifestare de mahala ne dovedeşte că nu sunt producători decât de zarvă şi necinste", a declarat preşedintele ANPC.



Cele mai importante nereguli constatate de comisarii ANPC au fost: utilizarea unor spaţii de depozitare improprii, respectiv tăvi neigienizate, expuse la temperatura mediului ambiant; utilizarea unor instrumente de tranşare (butuc, topoare, cuţite) neconforme; nerespectarea regimului de temperatură pentru carnea proaspătă (în multe din cazuri, absenţa refrigerării); comercializarea cărnii, fără afişarea informaţiilor de identificare-caracterizare prevăzute în lege; utilizarea unor camere frigorifice neigienizate, cu sistemul de închidere a uşii cu urme pronunţate de murdărie şi cu grila şi paletele aparatului de frigider neigienizate; utilizarea unor vitrine asistate neigienizate, fiind depistate acumulări de lichid sanguin închegat şi resturi alimentare, precum şi praf în zona ventilatoarelor care recirculă aerul rece, acestea putând contamina produsele de origine animală expuse spre comercializare; comercializarea cărnii fără documente de provenienţă a mărfii; deficienţe privind informaţiile conţinute de etichete referitoare la produse; comercializarea produselor nealimentare cu deficienţe de informare pe etichete (lipsa compoziţiei fibroasă pentru textile, a traducerii în limba română, a elementelor de identificare-caracterizare.



În ceea ce priveşte locaţia Halei Obor, inspectorii au constatat următoarele nereguli: pereţi şi tavanul deterioraţi, cu infiltraţii masive, cu mucegai, cu faianţă lipsă, tencuială căzută, uşi cu zone de rugină; pavimentul cu zone de crăpate, bucăţi de pavaj lipsă, denivelări, acumulări de apă, în unele locuri, cu acumulări masive de praf şi grăsime în strat grosier; grătarele metalice deteriorate, uzate, rupte, în zona de colectare şi evacuare a reziduurilor menajere; grupul sanitar în totalitate neigienizat, lipsa capacului de protecţie; existenţa unor zone din tavan cu bucăţi lipsă, fiind un pericol de accidente, care pot afecta viaţa şi siguranţa consumatorilor.



"Acţiunile de control pe această temă continuă. Vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea se finalizează", dau asigurări reprezentanţii ANPC.