La un an de la inaugurare, Sezonul românesc în Polonia oferă o vizibilitate fără precedent culturii române

Urmează ample expoziții, focusuri românești la festivaluri de teatru și literatură, concerte ale Filarmonicii „George Enescu” și nenumărate întâlniri cu intelectuali și artiști români până la încheierea oficială, de 1 Decembrie. Sezonul românesc în Polonia este organizat de Ministerul Culturii și Institutul Cultural Român prin reprezentanța sa de la Varșovia și are trei obiective principale: să actualizeze cunoştinţele polonezilor despre România, să ofere o cât mai mare vizibilitate culturii româneşti în mass-media locale şi să construiască legături durabile între scenele artistice din cele două ţări.

Panorama ultimilor 150 de ani ai artelor vizuale românești

Sezonul Cultural România–Polonia / Polonia–România este unul bilateral, cu un amplu program românesc în Polonia și unul polonez în România. Calendarul românesc în Polonia a debutat oficial cu expoziția „Nicolae Grigorescu. Pictor al ethosului românesc” (Muzeul Național din Gdańsk, 27 iulie – 27 octombrie 2024, curator Călin Stegerean, în colaborare cu Miruna Moraru). Retrospectiva, amplu recenzată în presa poloneză și vizitată de aproape 10 000 de persoane, a fost prima dintr-o serie de proiecte expoziționale menite să ofere o panoramă a ultimilor 150 de ani ai artelor vizuale românești. În paralel, 4 374 de persoane au vizitat expoziția de fotografie semnată de Iosif Király „Vechile amintiri devin tot mai persistente”, comisariată de Roxana Trestioreanu în cadrul Fotofestiwal (Muzeul Orașului Łódź, 15 iunie – 28 august 2024).

Expoziția „Un ochi râde, altul plânge. Arta românească în colecția Ovidiu Șandor” (7 martie – 20 iulie 2025) este găzduită de Centrul Internațional pentru Cultură din Cracovia. Curatoriată de Łukasz Galusek, Monika Rydiger și antreprenorul timișorean Ovidiu Șandor, care a și pus la dispoziție operele, aceasta reunește 170 de lucrări semnate de 63 de artiști consacrați în România și la nivel internațional: de la Constantin Brâncuși, Tristan Tzara, Victor Brauner, Paul Neagu, Ion Grigorescu, Geta Brătescu până la artiști reprezentativi pentru noul mileniu – Ioana Nemeș, Mircea Cantor, Dan Perjovschi, Șerban Savu, Tincuța Marin, Andra Ursuța ori Andreea Anghel. Expoziția, vizitată până în prezent de 7 000 de persoane, este punctată de un amplu program de mediere culturală ce include vizite ghidate de autor, conferințe, ateliere, proiecții de film, o degustare de vinuri românești, iar alături de invitații polonezi au participat Adriana Babeți, Diana Marincu, arh. Irina Tulbure, Erwin Kessler, Bogdan Achimescu și Andreea Anghel, ultimii doi fiind artiști români stabiliți în Polonia. Suita de evenimente care marchează finisajul expoziției va include o întâlnire-eveniment între regizorul Radu Jude și scriitoarea poloneză Dorota Masłowska.

Luna septembrie va marca debutul ultimelor două expoziții-eveniment incluse în Sezon: „Constantin Brâncuși. Sculptând lumina”, care explorează rolul fotografiei în creația brâncușiană, la Centrul Internațional pentru Cultură din Cracovia (curatoare Doina Lemny, în colaborare cu Łukasz Galusek și Karolina Wójcik, 26 septembrie – 14 decembrie) și „Ecouri din Edo, licăriri din Meiji. Expoziția de stampe Mizuno Toshikata” la Muzeul „Manggha” de Artă și Tehnologie Japoneză din Cracovia (16 septembrie – 16 noiembrie), prima expoziție monografică dedicată maestrului japonez în afara țării natale curatoriată de Ioan Paul Colta, cu lucrări provenind inclusiv din colecția regretatului muzician român Adrian Ciceu.

Arhitectura Litoralului românesc și instalații de for public

„Utopie la Marea Neagră, 1955 – 1989. O piesă de(spre) arhitectură în 5 acte” este cea mai recentă expoziție deschisă în programul Sezonului (Muzeul de Arhitectură din Wrocław, 10 iulie – 12 octombrie 2025). Curatoriată de Maria Duda și cu o scenografie semnată de Attila Kim, prezentarea este dedicată arhitecturii litoralului românesc – gândirii, proiectării și realizării acestuia – cuprinzând perioada 1955-1989. Proiectul este coordonat de arh. Ileana Tureanu, președinta Uniunii Arhitecților din România, și este rezultatul unei cercetări care are drept suport planuri și fotografii din arhiva revistei „Arhitectura”.

O colaborare aparte a fost și cea între principalele festivaluri de design din Polonia și România – Łódź Design Festival și Romanian Design Week (16 - 25 mai 2025). Intitulat „Design is our shared language / Designul este limbajul nostru comun”, proiectul a pus în oglindă două instalații de for public menite să încurajeze conversația, conexiunile spontane și un sentiment de apartenență al locuitorilor din ambele orașe. Cele două instalații au fost rodul colaborării dintre studiourile de arhitectură BAZA. Deschidem orașul (București, arh. Maria Duda) și 2 x 3 studio (Łódź, arh. Kasia și Paweł Lewoc).

Legături trainice prin proiecte comune

Coproducțiile constituie modul de lucru privilegiat al Sezonului din dorința de a construi cât mai multe legături între organizații, profesioniști și artiști din cele două țări care să dea roade pe termen lung.

La inițiativa Institutului Cultural Român de la Varşovia şi a Teatrului Polonez de Dans din Poznań trei coregrafi români – Mădălina Dan, Andrea Gavriliu şi Ştefan Lupu – au colaborat cu ansamblul Teatrului polonez pentru a crea un spectacol de dans contemporan care interpretează moştenirea culturală a României și chestionează ideea de națiune. Intitulat „Toaca”, spectacolul a beneficiat și de contribuția altor creatori români: dramaturga Mihaela Michailov, artistul vizual Silviu Apostol (Luda) şi muzicienii Cristian Stanciu (Matze) şi Claudiu Urse. Coproducția a avut premiera la Poznań, în decembrie 2024, iar în România a fost prezentat în 2025 la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (16 și 17 iunie) și la Teatrul Maghiar „Csiky Gergely” de la Timișoara (19 iunie), urmând să revină în 17 și 18 octombrie la București.

Două proiecte de colaborare muzicală ilustrează perfect spiritul acestui Sezon rezumat de sloganul „Vorbim aceeași limbă”.

Primul, colaborarea dintre artista de jazz Elena Mândru și un excepțional cvartet polonez format din violonistul Mateusz Smoczyński, pianistul Marcin Wasilewski, contrabasistul Kuba Dworak și percuționistul Michał Miśkiewicz. Rezultatul – un concert cu ocazia Zilei Naționale a României (2024) cu piese semnate de artista română stabilită în Finlanda, dar și aranjamanete ale unor teme românești. Al doilea, aflat în derulare, a reunit grupurile Dagadana – Daga Gregorowicz din Poznań și Dana Vynnytska din Liov – și Subcarpați, proiectul muzical inițiat de Marius Alexe, cunoscut pe scena autohtonă drept MC Bean. După o primă sesiune de creație comună (24 – 28 februarie 2025), la sfârșitul lunii august artiștii vor realiza un clip al uneia dintre piesele rezultate din această colaborare găzduită de Centrul Cultural Subcarpați.

La inițiativa și cu sprijinul ICR Varșovia, Muzeul Național de Istorie a României și Muzeului Józef Piłsudski din Sulejówek au realizat expoziția „România – Polonia, un secol de istorie. Mareșalul Józef Piłsudski și Familia Regală a României” (5 decembrie 2024 – 10 martie 2024), incluzând exponate de la Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe al României, Muzeul Național Peleș și de la colecționarii Daniel-Cosmin Obreja și George Trohani, și vernisată la București în prezența nepoților mareșalului Piłsudski – Joanna Onyszkiewicz și Krzystsztof Józef Jaraczewski – și al strănepoatei Monarhilor Marii Unirii, ASR Principesa Sofia. Expoziția, vizitată de peste 7 100 de români, urmează să fie prezentată și în Polonia, la muzeul din Sulejówek.

Cineaștii români, omagiați prin patru retrospective

În 2024, peste 5 700 de cinefili polonezi s-au bucurat de o amplă panoramă a cinematografiei româneşti la programele speciale organizate în colaborare cu prestigioase festivaluri internaţionale şi instituţii de profil: Festivalul Internaţional de Film de la Cracovia (26 mai – 2 iunie), Festivalul Internaţional „New Horizons” de la Wroclaw (18-28 iulie), retrospectiva „Reconstituiri. 35 de ani de la Revoluţie” la Centrul Naţional al Cinematografiei din Lódz (8-10 noiembrie), Festivalul de Film „Watch Docs” de la Varşovia (22 noiembrie – 1 decembrie).

Spectacole românești în patru prașe poloneze

Seria de spectacole românești invitate în Polonia a fost deschisă, în weekendul inaugural al Sezonului, de „Hamletul” Naționalului craiovean (regia Declan Donnellan), la Festivalul Shakespeare din Gdansk (28 și 29 iulie 2024). Au urmat patru spectacole în 2024: „Cine l-a ucis pe tata ?”, în regia lui Andrei Măjeri (text de Mihaela Michailov, adaptare după romanul lui Edouard Louis) și „Fiul”, în regia lui Bobi Pricop, după un text de Florian Zeller, ambele prezentate la Festivalul Avanpremierelor de la Bydgoszcz (9-17 noiembrie) şi „Anomalia” (regia Natasza Soltanowicz), o coproducţie româno-poloneză din 2023, care a fost prezentată pe 1 decembrie 2024 la Teatrul din Opole. În total, peste 1 200 de spectatori au ales să cumpere bilete la spectacolele venite din România în 2024.

În 2025, regizorul Eugen Jebeleanu a fost prezent la Festivalul Internațional de Teatru Kontakt de la Toruń în dubla sa ipostază de regizor de teatru și de film. În 4 iunie a prezentat lungmetraj de debut, „Câmp de maci”, iar în 6 iunie spectacolul „Teorema”, cea montarea sa de la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu. Producția a fost bine primită de critică și s-a jucat cu sala plină, la proiecție și la spectacol participând 375 de spectatori.

Anul se va încheia cu un focus românesc la Festivalul „Playing with Kantor”, organizat în parteneriat cu Cricoteka – Centrul de Documentare a Artei lui Tadeusz Kantor din Cracovia (14 – 23 octombrie). Curatoriată de Cristina Modreanu, suita de evenimente va include spectacole de la patru teatre românești, un catalog despre reverberațiile creației kantoriene în opera unor regizori români, expoziții și o conferință.

Premiere literare, autori români premiați în Polonia

Cel de-al doilea roman al Tatianei Ţîbuleac tradus în polonă – „Grădina de sticlă”, traducerea Kazimierz Jurczak, coediţie Ksiazkowe Klimaty şi Editura Noir sur Blanc – i-a adus autoarei, Premiul Literar Angelus al Europei Centrale „Natalia Gorbanevskaia”, oferit de cititori, în finala concursului la care a fost nominalizat și romanul lui Oleg Serebrian „Pe contrasens” (traducere Radosława Janowska- Lascar, Editura Amaltea). Autoarea a realizat un turneu literar excepţional în Wroclaw, Lódz, Cracovia şi Varşovia.

În 2025, România va fi țară invitată la Festivalul Sopot Literar, cel mai important festival literar estival din Polonia (21 - 24 august), ocazie cu care vor fi lansate cinci noi traduceri din literatura română.

Muzică și patrimoniu

În 2024 muzica a fost prezentă atât transversal, în diferite proiecte și activități conexe expozițiilor, cât și în două concerte remarcabile găzduite de Filarmonica Baltică din Gdańsk –Maria-Diana Petrache în recital alături de violonistul ucrainean Valeriy Sokolov (18 septembrie) – și Filarmonica Națională din Varșovia – violonistul Valentin Şerban a concertat alături de Sao Soulez Lariviere (violă), Tomasz Darocha (violoncel), Andrzej Cieplinski (clarinet), Gabriel Czopka (corn francez), Tymoteusz Bies (pian).

În 2025, recitalul susținut de violonistul Paul Răducanu și pianistul Ionuț Diaconu, ambii absolvenți ai programului „Tinere talente” derulat de Fundația regală Margareta a României, a marcat, în prezența ASR Principesa Sofia, Ziua Solidarității româno-polone (3 martie). Urmează în septembrie un concert românesc special în cadrul celebrului festival de muzică contemporană „Toamna varșoviană”, axat pe creațiile lui Horia Rădulescu, Doina Rotaru și Octavian Nemescu. Finalul Sezonului va aduce în filarmonicile Cracoviei și Varșoviei, după 60 de ani, Filarmonica „George Enescu” în două concerte care vor omagia creația compozitorului George Enescu.

Programul a fost completat de o serie de programe multidisciplinare care au promovat patrimoniul construit, natural și diversitatea etnică a României – de la expoziții despre traseul Via Transilvanica și Delta Dunării la patrimoniul sașilor și tradiția muzicii lăutărești.

Vizibilitate fără precedent în presa poloneză

Cultura română se bucură de o vizibilitate fără precedent în mass-media poloneze, de la recenzii și recomandări punctuale la aprecierea întregii activități. Peste 500 de apariții și preluări online și în presă, de la presa generalistă cu acoperire națională – „Gazeta Wyborcza”, „Polityka”, „Rzeczpospolita”, „Vogue Polska”, radiourile și televiziunea publice – la publicații specializate: „Jazz Forum”, „Szum”, „Contemorary Lynx”, platforma E-teatr, „Ekrany”, ,,Dwutygodnik”, „Pismo” – fără a menționa publicațiile regionale și locale.

Recent, activitatea Institutului Cultural Român de la Varșovia a fost dată exemplu de acțiune soft power și promovare a imaginii țării în străinătate în editorialul semnat de Michał Szadkowski, redactorul-șef al „Newsweek” Polonia (nr. 21/20025).

››› Vezi galeria foto ‹‹‹