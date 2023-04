Art Safari: Ateliere de artă, cursuri intensive şi tururi ghidate pentru copii

Art Safari Kids oferă, până pe 14 mai, copiilor cu vârste între 7 şi 18 ani, un nou program educaţional care include ateliere de artă, cursuri intensive şi tururi ghidate.



"După un tur ghidat prin expoziţiile Art Safari, cei mici se inspiră din lucrările marilor artişti şi creează arta lor, sub îndrumarea Adrianei Băloiu şi a echipei sale. Temele atelierelor de pictură şi desen sunt inspirate din expoziţiile acestei ediţii - de la artă spaniolă şi artă românească semnată de Ion Theodorescu-Sion, până la arta internaţională a Premiului Marcel Duchamp şi arta supercontemporană românească", se arată într-un comunicat al Art Safari



"Art Safari Kids susţine educaţia prin artă şi cultură a generaţiilor foarte tinere. Începem cu un tur prin expoziţiile Art Safari, gândit special pentru copii, cât mai interactiv şi distractiv. Descoperim culori, forme, texturi, aflăm secretele din spatele operelor. Apoi ne întoarcem rapid în clasă, la atelierele de artă, să punem în aplicare tot ce am învăţat. Este o ocazie minunată de relaxare şi de învăţare pentru copii, în care iau o pauză de la mediul digital atât de prezent în viaţa lor şi petrec o zi într-un muzeu de artă. Aşteptăm copii în număr cât mai mare, atât cu şcoala, cât şi cu părinţii. Am adaptat orarul activităţilor şi la programul părinţilor, pe care îi invităm să viziteze expoziţiile cât timp cei mici se distrează cu noi, la atelier", a declarat Maria Munteanu, coordonator programe educaţionale Art Safari, citată în comunicat.



Programul cuprinde atât ateliere de desen şi pictură individuale, cât şi cursuri intensive de 10 şedinţe, în baza unui abonament, destinate în special şcolilor. Preţul unui atelier individual este de 120 lei, iar durata este de o oră. Preţul unui abonament de 10 şedinţe (curs intensiv) este de 1.000 de lei şi include şi tur ghidat în Art Safari.



Activităţile se desfăşoară în Palatul Dacia-România din Strada Lipscani 18-20, de joi până duminică, iar programul complet poate fi consultat pe https://www.artsafari.ro/wp-content/uploads/2023/04/Orarpreturi-cursuri-Art-Safari-Kids-2023.pdf. Detalii şi rezervări se pot obţine de la kids@artsafari.ro.



Art Safari, aflat la a 11-a ediţie, găzduieşte în cadrul acestei sezon patru expoziţii: o retrospectivă dedicată pictorului român Ion Theodorescu-Sion (1882-1939), Maeştrii picturii spaniole, Prix Marcel Duchamp - prestigiosul premiu al Franţei acordat artei contemporane şi Artă Supercontemporană românească.



În a doua parte a anului, Art Safari organizează alte două expoziţii: "Love Stories", cu lucrări din colecţia National Portrait Gallery, Londra şi "Bags: Inside Out" - o expoziţie de genţi iconice din colecţia muzeului regal Victoria and Albert, Londra.



Art Safari se desfăşoară sub patronajul Ministerului Culturii şi este realizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul Naţional de Artă al României şi Institutul Cultural Român. În cele 10 ediţii de până acum a înregistrat peste 350.000 de vizitatori.