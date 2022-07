Aurescu: Dacă preşedintele Putin a sperat să ne divizeze, a eşuat

Potrivit ministrului, formatul Bucureşti 9, lansat de preşedintele Klaus Iohannis şi omologul polonez Andrzej Duda, "a adus o valoare adăugată clară, în acest context, asigurând abordări coordonate şi coerente" printre cei nouă aliaţi de pe Flancul estic, dar şi la nivel transatlantic.



"Dacă preşedintele Putin a sperat să ne divizeze, a eşuat. Dimpotrivă, am demonstrat contrariul: există un impuls şi un angajament reînnoit pentru a consolida rezilienţa strategică a Europei, cu sprijinul Statelor Unite. Consiliul European a acordat Ucrainei şi Republicii Moldova statutul de state candidate şi a recunoscut perspectivele europene ale Georgiei. Finlanda şi Suedia au început procesul de aderare la NATO şi noi trebuie să vedem că deciziile de a consolida postura de apărare şi descurajare sunt foarte relevante pentru noi toţi", a spus Aurescu.



Ministrul a reamintit că România este statul membru NATO şi UE care are cea mai lungă frontieră cu Ucraina. În acest sens, a precizat că ţara noastră este conştientă de "ameninţările cu care se confruntă spaţiul euro-atlantic, ca o consecinţă a războiului ilegal declanşat de Rusia" împotriva Ucrainei.



"Nu există ape care să aparţină statelor aliate şi care să fie ameninţate de Rusia aşa cum sunt apele româneşti de la Marea Neagră, aici în Constanţa. De-a lungul coastei Mării Negre se află prima linie de apărare pentru comunitatea euro-atlantică, precum şi prima linie de susţinere pentru partenerii noştri din Ucraina, Republica Moldova şi Georgia. România a avertizat în mod constant în legătură cu ameninţarea pe care o reprezintă Rusia, în Marea Neagră, după anexarea ilegală a Crimeei. (...) Comunitatea euro-atlantică a ajuns la concluzia că, sub conducerea preşedintelui Putin, Rusia nu este partenerul de încredere, constructiv sau, cel puţin, predictibil pe care îl dorim", a spus Aurescu.



Potrivit lui Aurescu, noul concept strategic adoptat în urmă cu două zile la Madrid prevede că Rusia reprezintă cea mai mare ameninţare pentru securitatea euro-atlantică.



"Războiul din Ucraina a schimbat fundamental parametrii de securitate cu care lucrăm, dar comunitatea euro-atlantică a reacţionat în mod puternic şi unitar, iar aceasta este forţa noastră şi principalul nostru avantaj. Suntem mai uniţi ca niciodată în a ne apăra cetăţenii, teritoriile şi valorile şi ordinea internaţională bazată pe reguli. România este un partener şi un aliat de încredere şi activ. Deciziile istorice adoptate în aceste zile la summit-ul NATO de la Madrid reflectă un mesaj clar în ce priveşte securitatea Mării Negre", a mai spus Aurescu.