Un avion cu zeci de pasageri nu a putut ateriza din cauza vântului puternic şi a fost redirecţionat la Cluj

"Vă informăm că zborul Nurnberg - Sibiu programat pentru aterizare la ora 12,00 a fost deviat la Cluj din cauza condiţiilor meteorologice de pe Aeroportul Sibiu, respectiv vânt de forfecare cu viteza de 24 de noduri (44 km/oră). Aeronava a încercat de două ori aterizare până la luarea acestei decizii. Aeronava are o capacitate de 180 de locuri", a explicat Alexandra Păcurar.



Potrivit AIS, pasagerii care vor ateriza la Cluj vor fi transportaţi pe cale rutieră către Sibiu.



"Şi zborurile ulterioare programate pentru astăzi vor înregistra întârzieri (vineri - n.r.) la plecare şi sosire. Informaţiile vor fi actualizate în timp real pe site-ul nostru. În acest moment, zborul Sibiu-Dortmund are ora estimată de plecare la 16,05, faţă de ora iniţială de 12,30", a transmis purtătoarea de cuvânt.



Sibiul se află încă din cursul dimineţii sub avertizări de cod roşu şi cod portocaliu de vânt puternic. AGERPRES