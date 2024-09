Codul roșu de inundații, prelungit până luni la Galați și Vaslui. Peste 18.000 de oameni nu au nici acum curent. Ciucă: Nivelul apei a scăzut, după ce s-a produs breșa în dig

Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), de duminică, de la ora 18:00 până luni la ora 12:00, este avertizare cod roșu pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad – afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Vaslui (judeţele: Vaslui, Iaşi şi Galaţi), Siret – afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Lungoci (judeţul Galaţi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele: Vaslui şi Galaţi).

De asemenea, de duminică de la ora 12:00 până luni, la ora 18:00 este cod portocaliu pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad – bazin amonte S.H. Negreşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti – amonte S.H. Bârlad, Bârlad – afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Bârlad, râul Bârlad – pe sectorul aval S.H. Bârlad (judeţele: Vaslui, Iaşi şi Galaţi), Siret – afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Lungoci (judeţul Galaţi), Prut - afluenţii aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Jijia (judeţele: Botoșani și Iași), Jijia (judeţele: Botoşani şi Iaşi), Prut - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Jijia (judeţele: Iași, Vaslui și Galaţi).

O altă avertizare cod galben este în vigoare de duminică, de la ora 12:00 până luni la miezul nopții. Aceasta se manifestă pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Bega – bazin amonte S.H. Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Făget – amonte S.H. Remetea (judeţele: Timiş şi Arad), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Bârzava, Moraviţa (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Caraş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Nera – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Caraş Severin), Suceava – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Suceava), Moldova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava şi Neamţ), Bistriţa – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava, Harghita, Neamţ şi Bacău), Bârlad (judeţele: Neamţ, Iaşi, Vaslui, Bacău, Galaţi şi Vrancea), Siret – afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Lungoci (judeţul Galaţi), Prut - afluenţii aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Jijia (judeţele: Botoșani și Iași), Jijia (judeţele: Botoşani şi Iaşi), Prut - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Jijia (judeţele: Iași, Vaslui și Galaţi), râurile din judeţul Tulcea şi din jumătatea de nord a judeţului Constanţa.

Ciucă, la Slobozia Conachi: Nivelul apei a scăzut, după ce s-a produs breșa în dig

Președintele Senatului, Nicolae Ciucă,a declarat, duminică, faptul că după realizarea unei breșe controlate în digul de protecție pentru ca apele de pe râurile Geru și Suhurlui se fie dirijate în Siret, nivelul apei a scăzut.

„Situația este dramatică, iar măsurile trebuie să continue, pentru că important este ca de aici înainte să existe toate cele necesare pentru a putea gestiona atât nevoile e sprijin a populației, cât și cele de infrastructură”, spune Nicolae Ciucă, prezent la Slobozia Conachi, comuna cea mai afectată de inundații.

Ciucă a spus că încă de sâmbătă după-amiaza a reușit, împreună cu premierul Marcel Ciolacu, să efectueze o recunoaștere și să identifice problema reală care ținea nivelul ridicat al apei.

„S-au luat măsuri azi-noapte și s-a produs o breșă în digul de pe râul Suhurlui. În momentul de față a scăzut nivelul apei. Este important ca toate structurile să sprijine populația astfel încât să se poată efectua evaluările și să se ia măsurile necesare”, a mai spus Ciucă.

Nicolae Ciucă este așteptat la București, unde se desfășoară Consiliul Național al Partidului Național Liberal, iar el va fi desemnat drept candidat oficial al PNL la președinția României.

Burduja, după comandamentul energetic: Peste 18.000 de utilizatori sunt încă nealimentați

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat că s-a încheiat comandamentul energetic de urgență, axat pe situația din județul Galați, vestea bună fiind că nu mai există probleme la nivelul rețelei de transport a energiei elecctrice sau pe zona de transport-distribuție gaze naturale.

„Am încheiat comandamentul energetic de urgență, axat pe situația de la Galați. Vestea bună este ca la nivelul rețelei de transport a energiei electrice nu există probleme, așa cum nu există probleme pe zona de transport-distribuție gaze naturale”, spune Burduja.

Potrivit ministrului Energiei, pe rețeaua de distribuție energie electrică, stația de transformare Pechea, care alimentează 3 linii de medie tensiune, este complet inundată și nefuncțională.

„Avem soluții aici, cele 3 linii vor fi preluate în condiții de siguranță de stațiile de transformare adiacente. Sunt identificați până la acest moment șapte stâlpi rupți, care vor fi înlocuiți în cel mai scurt timp: trei stâlpi de medie tensiune și patru stâlpi de joasă tensiune. Ne concentrăm eforturile pe rețeaua de medie tensiune, apoi vom repune în funcțiune liniile de joasă tensiune și vom interveni punctual din casă în casă, după caz, până ce toate locuințele vor fi realimentate cu energie electrică. Ca urmare a eforturilor de până acum ale tehnicienilor, în condiții deosebit de grele, numărul utilizatorilor nealimentați a scăzut la 18.415. Echipele de intervenție ale Electrica (DEER - Muntenia Nord) au lucrat până azi-noapte târziu, iar de la prima oră au revenit în teren. Operatorul de distribuție a mobilizat la capacitate maximă echipe din toată regiunea. Sunt acum 32 de echipe, plus echipe de rezervă care pot fi relocate din alte regiuni, în funcție de nevoile identificate odată cu verificarea întregii rețele”, a spus Burduja.

Ministrul Energiei a precizat că principala problemă rămâne accesul la liniile de medie și de joasă tensiune.

„Prioritatea zilei este realimentarea a cel puțin 80% dintre utilizatori până la finalul zilei. Am solicitat operatorului de distribuție două lucruri: (1) să se mobilizeze în continuare la capacitate maximă, până când fiecare casă va avea din nou energie electrică; (2) efectuarea tuturor reparațiilor în condiții de siguranță, cu răbdare și prudență. În condițiile date, realimentarea instalațiilor necesită o atenție specială, iar echipele de tehnicieni sunt formate tot din oameni, oameni care lucrează sub presiune, ore în șir, în apă și noroi. Prioritatea zero rămâne protejarea vieților oamenilor — locuitori și echipe de intervenție”, a mai declarat Sebastian Burduja.

